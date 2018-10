Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesøster Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Bitchblikker jeg?

I dag sa en gutt i klassen at jeg bitchblikket mye. Jeg trodde ikke jeg blikket folk, men kanskje jeg gjør det? Jeg vil ikke være noen bitchblikker, så hvordan kan jeg unngå å se «stygt» eller «rart» på folk når jeg snakker? Jeg prøver å være en snill person, så jeg blir lei meg når folk sier sånt!

Jente (14)

Jeg forstår bitchblikk som at noen sender sinte, kritiske og negative blikk til andre. De som føler seg bitchblikket, tolker blikk som sendes, som et budskap med negativ, slem eller truende mening.

Det kan lett bli ganske store misforståelser og sterke følelser knyttet til dette med blikking. Hva den som sender et blikk mener med det, og hva andre oppfatter eller tolker, vil være forskjellig. Det er dessverre også slik at blikking brukes bevisst av noen, og i noen sammenhenger for å fryse ut, mobbe eller på andre måter kommunisere noe spesielt uten å bruke ord.

Du sier at du ikke vil være noen bitchblikker. Når du ikke har en intensjon om å sende slike «stygge blikk», så er du jo ikke det. Om det bare er gutten som syns det ser ut som du bitchblikker, eller om andre tenker det samme, er det mulig å finne ut av.

Lurer du, så spør andre om de oppfatter blikk fra deg på en spesiell måte. Og hvis du opplever at andre sender blikk som du tror de mener noe spesielt med, spør!

Du kan for eksempel si: Når du ser på meg på den måten, lurer jeg på om du mener noe spesielt. Eller du kan si: Jeg vet at noen oppfatter at jeg sender dem negative blikk, bitcblikker dem, men det er ikke sånn ment!

Øv på å snakke om dette og bli bedre på å oppklare og unngå misforståelser.

Vennlig hilsen Anne

Jeg trodde jeg skulle dø! Hva skjer?

Jeg satt i klasserommet, og vi skulle ha en prøve. Plutselig ble jeg så utrolig redd. Jeg ble svett, svimmel og trodde jeg skulle dø! Hva skjer? Jeg har tidligere blitt veldig stresset før prøver og blir ofte litt kvalm, men nå ble det veldig ille. Kroppen begynner å skjelve, jeg klarer nesten ikke sitte, jeg får pusteproblemer og det føles ut som om jeg skal falle sammen. Jeg vet ikke hva som skjer, det er som å miste kontrollen over kroppen. Hvorfor kan jeg ikke kontrollere meg selv?

Gutt (15)

Det høres ut som du sliter med angst. Det er ikke farlig, men fryktelig ubehagelig. Angst kommer av følelser som frykt, bekymring og uro. Når angsten blir veldig høy, kan du få det som heter panikkanfall. Kroppen din kan da reagere som om du er i fare med hjertebank, svetting, rask og overfladisk pusting, skjelving, kvalme, nummenhet, tåkesyn, magesmerter og svimmelhet. Det er en skremmende opplevelse. Heldigvis er det som sagt ikke farlig.

De som sliter med angst, får ofte en overdreven reaksjon i forhold til situasjonen. Er dette noe du kan kjenne deg igjen i?

Behandlingen av angst består blant annet i å forstå hva som skjer i kroppen din og lære at det ikke er så farlig. Da vil du kunne få større kontroll. Det å være åpen om hvordan en har det, vil for de fleste også føre til mindre ubehag og angst.

Ta gjerne prat med en voksenperson du kjenner som kan hjelpe deg videre. Det kan være alt fra foreldre til helsesøster eller lærer. Andre ganger er det fint å snakke med venner. Jeg vil tro mange av vennene dine vil kjenne seg igjen i det å bli veldig nervøs. Hvis dere er åpne om dette, kan dere gi hverandre støtte når det trengs.

Lykke til!

Vennlig hilsen Anders

For lite sperm?

Jeg får så lite sæd ut når jeg onanerer. Bare en liten sprut. I forhold til det jeg har sett, virker det som kroppen min lager for lite sperm. Kan jeg få barn da?

Gutt (16)

I gjennomsnitt er mengden sædvæske som kommer ved utløsning mellom en teskje og en spiseskje. Det vil si ca. to til fem milliliter. I utgangspunktet høres det du forteller om, som helt normalt. I en sædutløsning er det omlag 300 millioner sædceller, disse sædcellene er med andre ord svært små.

Noen kan få et galt inntrykk av hva som er en vanlig mengde sæd ved utløsning blant annet etter å ha sett porno. Sædutløsning i pornofilmer er ofte filmtriks, det vil si at det ikke er ekte, men laget for å gi inntrykk at det kommer ut langt større mengde sæd enn det virkelig gjør.

Mengden sædvæske vil også minke om du får flere sædutløsninger i løpet av en dag. Dette skjer fordi det tar tid for kroppen å produsere ny sædvæske. Venter du en stund, vil sædlagrene fylles igjen.

Det er normalt sett ikke mengden, men kvaliteten på sæden som avgjør om du kan produsere barn. Jeg tror ikke du trenger å bekymre deg. Det høres ut som kroppen din fungerer som den skal.

Vennlig hilsen Anders

Hvordan får jeg sixpack og stor rumpe?

Jeg er en aktiv jente som liker å trene, spesielt håndball. Jeg har veldig lyst på tydelig sixpack og lurer derfor på om dere har noen øvelser som kan hjelpe! Jeg har også lyst på en større rumpe, synes det er fint og har lyst til å trene den større! Noen tips?

Jente (14)

Så flott at du er aktiv og liker å trene! Det er det bra at du fortsetter med. Sixpack og større rumpe er det er ikke så enkelt å få selv om du trener mye. Sixpack handler om en kombinasjon av størrelse på magemusklene og mengde fett i området. Rumpa består for det meste av fett og muskler, og det er ikke sånn at man kan få mindre fett på magen og samtidig mer fett på rumpa. Kroppen er en helhet, og vektøkning og vektnedgang vil synes mer jevnt over hele kroppen.

De færreste jenter på din alder vil greie å få sixpack. Det er heller ikke nødvendigvis et sunt mål. For det første er det normalt og viktig for kroppen å ha litt fett på magen. For det andre er musklene dine ikke ferdig utviklet ennå. Når du blir voksen, vil musklene vokse på en annen måte som følge av trening enn de kan gjøre nå.

Kroppsfasongen har også veldig mye med gener å gjøre. Noen har mer anlegg for å få sixpack enn andre, og noen har lettere for å få stor rumpe. Sånn er det bare.

Men det betyr ikke at du ikke vil ha noe effekt av å trene magemusklene og rumpemusklene. Du vil kunne bli sterkere her, og det kan hende musklene blir litt større og strammere også. Tren gjerne styrkeøvelser for hele kroppen, det vil du også få bruk for på håndballbanen.

Kroppen din vil utvikle seg mye de neste årene, og det kan godt hende at rumpa di da vil bli litt større og magemusklene mer synlige.

Mitt råd til deg nå er at du prøver å sette pris på kroppen din som den er, og fortsetter å kose deg med trening.

Vennlig hilsen Anne, i samarbeid med fysioterapeuten på ung.no