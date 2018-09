NRK Super har annonsert sin nye BlimE-dans, der dansebevegelser fra skytespillet Fortnite utgjør en del av dansen. Fortnite har 12-årsgrense, mens NRK Supers målgruppe er 2–12 år. For meg ser det ut som om NRK Super går god for et skytespill med høy aldersgrense.

I det populære skytespillet Fortnite blir 100 spillere sluppet ned på en øy for å plukke opp våpen og prøve å drepe hverandre til bare én spiller står igjen som vinner. Det er et veldig populært spill.

Epic Games tjener millioner av dollar på at spillere kjøper en egen valuta i spillet som heter V-Bucks, for så å kjøpe kostymer og endre utseende på figur og utstyr. Det er dette som kalles mikrotransaksjoner.

BlimE er et arrangement som startet i 2010 på NRK. Den offisielle dagen er 21. september. Wikipedia skriver: BlimE! er NRK Supers vennskapskampanje. Målet er å få barna til å være venner med hverandre og vise hverandre omsorg.

Jeg er 14 år og spiller gjerne Fortnite. Jeg tar ikke stilling til om det er rett eller galt, bra eller dårlig at NRK Supers vennskapskampanje ligner på dansebevegelsene til figurene i Fortnite. Men jeg stiller spørsmål ved om dette er lurt av NRK Super. Kan det oppfattes som reklame for skytespillet?

Jeg kan tenke meg at barn under 12 år som spiller dette spillet, synes det er kult at NRK Super lærer dem å danse en Fortnite-dans.

