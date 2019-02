Da den canadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson kom til Norge i fjor høst, startet en stor debatt om ulikheter mellom menn og kvinner.

Peterson blir sett på som en etterlengtet mannsforkjemper av noen, andre betrakter ham som både gammeldags og kvinnefiendtlig.

Debatten er viktig nok, men går glipp av noe helt vesentlig ved fenomenet Peterson: Han gir millioner av gutter et rom der de kan diskutere, reflektere og finne ut hva det vil si å være gutt og mann i dag.

Ser på guttelivet med åpent blikk

Han gir råd om hvordan man kan komme seg ut av tunge situasjoner, og om hvordan man kan få et brukbart liv. Han sier noe om hvordan en gutt kan bli mann og bidra i familien, blant venner og i verden.

Dette rommet Peterson har skapt for gutter, vet vi lite om, tenkte vi i redaksjonen. Diskusjonene som foregår mellom gutter – i og rundt dataspill, på trening eller i Youtube-videoer – er lukket for mange av oss.

Derfor har vi viet en stor del av papiravisen denne fredagen til å spørre: Hvordan går det egentlig med gutta? Vi har snakket med gutter, vi har fått gutter til å skrive, og vi har prøvd å se på guttelivet med åpent blikk.

Sakene blir publisert fortløpende digitalt på Aftenposten.no, med start torsdag kveld.

Velkommen til debatt

Vi har kalt Camilla Stoltenberg «gutteeksperten». Hun har ledet utvalget som har studert at gutter gjør det dårligere på skolen enn jenter.

Vi har laget artikler om gaming, sex og utenforskap.

Vi har skrevet om hvordan trening kan være en kilde til selvtillit og stolthet, men også hvordan treningen kan bikke over i sykdom og ensomhet.

Kanskje er er valget av saker preget av at vi er mange kvinnelige journalister, og at vi har erfart at det å «snakke om problemene» kan være forløsende. Kanskje er det mye viktig vi ikke har fått skrevet om.

I så fall håper vi det kan komme et debattinnlegg eller tre ut av det. Vi ønsker alle dere gutta velkommen!