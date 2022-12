«Når har du tenkt å vinne hopprenn, Silje?»

Silje Opseth 23 år og skihopper på landslaget

8 minutter siden

Silje Opseth tok gull under verdenscupen i skihopp på Lillehammer i april.

Spørsmålet fra treneren min gjorde noe med meg.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

«Når har du tenkt å vinne hopprenn, Silje?» Min hovedtrener, Christian Meyer, stilte meg dette spørsmålet under en debrief innerst i en bortgjemt liten dal like ved den hoppglade slovenske byen Ljubno i 2020. Som om jeg skulle kunne bestemme det selv?

Det skulle vise seg å være et godt spørsmål. Et spørsmål som skulle feste seg og faktisk påvirke resten av karrieren og livet mitt utenom hoppsporten.

Silje Opseth og trener Christian Meyer i heisen under testhopp i forbindelse med World Cup på Lillehammer i april.

Det høres kanskje merkelig ut, men dette spørsmålet fikk meg til å våkne. Jeg innså at mitt eget hode og mine egne tanker har større innflytelse på meg enn noe annet. Det er ikke sånn at jeg vinner hopprenn bare ved å fortelle meg selv at jeg skal det. Men med en tankegang der jeg ikke avfinner meg med å stå i veien for meg selv, blir i det minste sjansene for å lykkes større.

Fakta Julekalender: «Livsvisdom fra ungdommen» Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres med jevne mellomrom brukt mot dem. Men hva vet vi egentlig om livet deres? Hver dag frem til jul skal 24 unge mennesker dele av sin livsvisdom i Aftenposten. Kanskje kan flere lære noe av de unges erfaringer? Vis mer

Trodde jeg måtte endre meg

Jeg har alltid vært tro mot verdiene mine. Det går ikke en dag uten at jeg repeterer ordene «ærlighet», «respekt», «trygghet» og «glede» og tenker gjennom hva det betyr for meg. Det er jeg stolt av.

Før spørsmålet fra treneren min i 2020 var tvilen på meg selv stor. Jeg satt med følelsen av at jeg måtte endre meg som person og gå imot mine egne verdier om jeg skulle oppnå det jeg ønsket. Enkelt forklart: Jeg trodde jeg måtte bli mer egenrådig, egoistisk og nesten ufin. Tre væremåter jeg hverken vil assosieres med eller har lyst til å etterstrebe.

Etter samtalen med Christian innså jeg at den jeg er, er nok. Jeg måtte ikke endre meg. Hverken verdiene mine, holdningene mine eller personligheten min måtte snus om på. Det eneste jeg måtte gjøre, var å begynne å tro på meg selv. Jeg måtte tørre å stole på at den jeg er, er god nok. Jeg måtte tørre å «gutse». Gå for noe. Fordi jeg visste innerst inne at det var godt nok. Og denne følelsen måtte jeg tørre å kjenne på.

Det går ikke en dag uten at jeg repeterer ordene «ærlighet», «respekt», «trygghet» og «glede» og tenker gjennom hva det betyr for meg, skriver Opseth.

I starten skremte tanken meg. Fordi jeg trodde jeg kom til å bli oppfattet som en fæl, lite empatisk og hensynsløs person. Det har alltid vært min største frykt.

Tok plassen min

Heldigvis tok det ikke lang tid før jeg innså at den største endringen skjedde inni meg. Faktisk var endringen nesten usynlig for omverdenen, fordi hele forskjellen var hvordan jeg pratet til og med meg selv. Jeg kunne fortsatt være «meg», holde fast på mine verdier og holdninger. Være glad, ærlig, trygg og respektfull. Samtidig som jeg tok plassen jeg visste jeg fortjente.

Jeg måtte tørre å stole på at den jeg er, er god nok. Jeg måtte tørre å satse. Gå for noe.

Det jeg vil frem til, er at jeg tror mange kan ha godt av å tro litt mer på seg selv. Tenk litt mer gjennom hvordan du snakker til deg selv, og litt mindre på hvordan du tror andre oppfatter deg. Faktisk er det sånn at de færreste tenker over hvordan du fremstår eller er, fordi de fleste har mer enn nok med seg og sitt.

Samtalen med Christian og spørsmålet han stilte meg, fikk meg til å innse det. Om det var intensjonen hans, vet jeg ikke. Men det var til god hjelp. Både da og nå.

Jeg vant ikke hopprenn i 2020. Faktisk skulle det gå hele to år til før jeg sto på toppen av pallen med hendene i været. Likevel har jeg markert denne samtalen som et vendepunkt. Nettopp fordi det jeg lærte denne dagen, har hjulpet meg utrolig mye både i og utenfor hoppbakken i senere tid.

Ofte bor det mye mer i oss enn vi tror. Jobben med å stole på det tar aldri slutt.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!