Mobilbruken tok overhånd. Derfor startet en kompis og jeg et prosjekt.

16.01.2023 08:21

Vi har behov for anerkjennelse, kjærlighet, nærhet, humor, hvile, stimuli og mye mer. Vi er blitt lurt til å tro at mobilen kan fylle de delene av livet, skriver debattanten.

Én dag i uken skal vi bare leve, ikke scrolle.

16. august hadde jeg brukt mobilen i 3 timer og 16 minutter. Samme dag kom Ungdata-undersøkelsen ut og bekreftet at jeg ikke er alene om dette. 76 prosent av de på min alder bruker over tre timer foran en skjerm hver dag.

En gang jeg scrollet, gikk mobilen min tom for strøm. Da jeg kjente etter, var det også slik jeg kjente meg – tom. Det var underlig. Som mennesker har vi mange behov. Vi har behov for anerkjennelse, kjærlighet, nærhet, humor, hvile, stimuli og mye mer. Vi er blitt lurt til å tro at mobilen kan fylle disse delene av livet.

Det kan den ikke. Vi distraherer bare oss selv. Å bli distrahert betyr å trekkes bort fra seg selv. Etter mange år som mobilbruker er det ikke før de siste månedene at jeg har skjønt hvordan den trekker meg vekk fra meg selv og den jeg vil være.

Fakta Skjermtid blant unge I 2022 brukte 74 prosent mer enn tre timer daglig foran en skjerm utenom skoletiden. Før pandemien var dette 65 prosent.

Undersøkelsen viser at tidsbruken øker gjennom årene på ungdomstrinnet, men flater ut fra 10. trinn.

Tidligere undersøkelser viste at gutter brukte noe mer tid foran skjerm enn jenter, men fra pandemiens inntreden har kjønnsforskjellene forsvunnet.

Ifølge undersøkelsen bruker jenter mest tid på sosiale medier, mens gutter bruker mest tid på dataspill. Kilde: Ungdata-undersøkelsen Vis mer

Tok grep

Da jeg forsto det, ville jeg endre meg. Da jeg leste at vi mister en hel dag til mobilen hver uke, bestemte en venn og jeg oss for å ta grep. Vi ville ta dagen tilbake og valgte å kutte ut mobilen én dag i uken. Mandagen etter beslutningen vår sto vi på scenen foran hele skolen og fortalte om at vi hver mandag fremover skulle skru av mobilen og legge den vekk fra frokost til kveldsmat.

Nå hadde vi fortalt hele skolen og kunne ikke snu. Noen ble med denne mandagen. Og flere ble med på neste.

Legg bort mobilen og lev

I boken «Marshmallow-effekten» skriver psykologen Walter Mischel om hjernens varme og kjølige system. Det kjølige systemet tenker langsiktig og det varme kortsiktig. Det varme systemet tiltrekkes av skjerm, usunn mat og en varm dyne.

Det kjølige systemet vil at du skal ta de valgene som er best for deg på lang sikt. Ved å kutte ut mobilen hver mandag kjøler vi ned hjernen. Da blir det enklere for hjernen å velge det som er viktig for oss, og det vi trenger. Denne dagen skal vi slippe å scrolle, vi kan bare leve.

Sist mandag var vi 20 personer som valgte bort mobilen på skolen. Jeg lurer på om du, din vennegjeng, familie og skole også vil være med?

