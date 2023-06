Skjellsord i skolegården: De kaller elever for «hore», «mongo» og «n-ordet»

Personlig er jeg blitt kalt «hore» av noen guttevenner. «Lesbe» er også et skjellsord jeg har hørt mye, skriver debattanten. Bildet er et illustrasjonsfoto og viser ikke debattanten.

Etterpå sier de: «Det er jo bare tull!»

18.06.2023 19:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

«Hore», «homo», «homse», «n-ordet», «jøde», «mongo» og «polakk» er noen av ordene vi elever i norske skolegårder hører mye, og som blir brukt som skjellsord. Noen av ordene som brukes, har ikke en negativ betydning i utgangspunktet. Likevel kan de bli oppfattet som, snudd til eller brukt som noe negativt.

En undersøkelse fra 2018 bekrefter dette. Ordene «hore» og «homo» dominerer, etterfulgt av mange andre krenkende ord.

Personlig er jeg blitt kalt «hore» av noen guttevenner. «Lesbe» er også et skjellsord jeg har hørt mye. Jeg og flere jeg kjenner, er blitt kalt det.

Skjellsord er helt dumt uansett hva, men i alle fall hvis det begynner å gå på legning, religion, bakgrunn og andre ting som ingen kan endre på.

«Det er jo bare tull»

Men hvis noen blir krenket og sier ifra, får man ofte svaret: «Det er bare er tull.» Men når kan man faktisk tro på det og ikke? Hvor lenge er det bare tull?

For noen kan ordene du «bare tuller» med, bety mye. Alle er forskjellige. Noen kan bli såret, noen rister det av seg, og noen bryr seg rett og slett ikke. Men alle er ikke den typen som ikke bryr seg. Du må aldri forvente at alle skal synes det er morsomt med en liten, krenkende vits som «bare er tull».

Det at jeg må skrive et leserinnlegg for å prøve å få slutt på dette problemet, viser at det har gått ut av kontroll.

Du kan i det minste slutte å si at det «bare er tull» når du åpenbart prøver å være slem.

På tide å våkne opp

Det at jeg må skrive et leserinnlegg for å prøve å få slutt på dette problemet, viser at det har gått ut av kontroll. Dette er et stort problem. Jeg hører de snilleste og mest uskyldige menneskene på skolen bli kalt stygge krenkende ord.

Hvis det er noen lærere eller annet skolepersonell som leser dette innlegget: Det er på tide å våkne opp! Ta dette problemet mer seriøst. Gjør hva dere må for å få stoppet krenkende ord i norske skolegårder.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!