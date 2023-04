Kantiner trenger lokalprodusert mat, ikke bare grønnsaker

Den norske skolen skal ikke være en plass hvor elever blir presset til å følge en bestemt diett.

11.04.2023 18:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

I et Si ;D-innlegg 30. mars skriver Linnea Hovland Esnali, styremedlem i Viken Grønn Ungdom, at skolekantiner i all hovedsak burde servere plantebasert mat. Dette er jeg og Senterungdommen svært skeptiske til.

Esnali mener at en «vegonorm» på skolen hadde fått elever og lærere til å se at plantebasert mat er et godt alternativ til kjøtt.

Det er jo bra å ha et variert kosthold med blant annet grønnsaker, men Senterungdommen er grunnleggende uenig i at man skal påtvinge både elever og ansatte å ha en livsstil eller et kosthold de selv ikke ønsker.

Det er greit å være vegetarianer, men den norske skolen skal ikke være en plass hvor mennesker blir presset til å følge en bestemt diett.

Det er heller ikke slik at vegetarmat alltid er så klima- og miljøvennlig som det fremstilles. For eksempel er det godt kjent at avokadoproduksjon krever enorme mengder vann i klimaer der vann egentlig er en svært dyrebar ressurs.

Lokal og bærekraftig

Jeg vil heller ha lokalproduserte råvarer i skolekantiner over hele landet, slik at vi samtidig støtter lokalt næringsliv og landbruk. Det viktigste er at vi i størst mulig grad unngår matvarer som er blitt fløyet rundt halve kloden før den blir spist.

Derfor jobber vi i Senterungdommen for at vi skal produsere og spise mer lokal og bærekraftig mat, uansett om du foretrekker frukt, fisk, grønnsaker eller kjøtt.

Det er også slik at norsk kjøtt er både godt og mer bærekraftig enn kjøtt fra andre land, blant annet fordi norsk kjøtt er kortreist. Videre så er det slik at beitedyr bidrar til å hindre at landet vårt gror igjen, samtidig som de også bidrar med å binde karbon i jorden.

Ikke på bekostning av kjøtt

Det er noen punkter der jeg og Esnali er enige. Ja, kantiner trenger mer variasjon. Dette kan gjøres ved å la kantiner bruke lokalproduserte varer istedenfor å bruke klimafiendtlige rammeavtaler. Jeg er også enig i at plantebaserte alternativer burde bli billigere, men det burde ikke gå på bekostning av kjøtt eller andre matvarer.

Alle må bidra litt i hverdagen for å få ned utslippene våre. Og en av de letteste måtene å gjøre det på er både å kjøpe og spise norskproduserte råvarer.

