Nakenbilder må behandles på lik linje med samleie

Nakenbilder er blitt mer normalisert for yngre generasjoner. Fremveksten av sosiale medier kan ha stor del av skylden for dette. For når det blir lettere å dele, vil det også bli lettere å sende nakenbilder.

Fakta: Skrivekonkurranse: Nakenbilder Stadig flere deler nakenbilder av andre. Konsekvensene er enorme. De siste to ukene har Si ;D invitert ungdom mellom 13 og 21 år til å skrive om nakenbilder i en mini-skrivekonkurranse. Torsdag og mandag 9. oktober publiserer vi noen av bidragene vi fikk inn. Skrivekonkurransen er en del av Aftenpostens satsingsserie om ungdom og deling av nakenbilder. Du kan lese neste artikkel i Amagasinet i fredag 6. oktober. Den tar for seg guttenes perspektiv.

Nakenbilder er privatsak

Det bør være greit å sende nakenbilder av seg selv, men det må behandler på lik linje med samleie. Enighet er derfor viktig.

Sier noen nei, betyr det nei.

Selv om det å sende nakenbilder har blitt mye lettere og mer vanlig, må vi ikke glemme at det kan ha konsekvenser.

Det er derfor viktig å ha tillit til personen man sender til. Hva man har mellom beina, bør likevel være en egens privatsak. Man bør derfor straffe parten(e) som deler bildene offentlig.

Overgrep

Det er tragisk å høre om saker som for eksempel 17 år gamle "Saras" historie, som ble omtalt i Aftenposten 17. september. Noen fratok henne råderetten over egen kropp idet hun ble voldtatt og det hele ble avbildet og spredt rundt. Sara og alle som henne bør søke hjelp på en eller annen måte. Det er viktig å huske at loven er på din side. Det ”Sara” ble utsatt for, håper jeg ikke skjer med noen andre jenter eller gutter.

Å avbilde noen ufrivillig er overgrep. Enda verre er det når man tar seg retten til å spre disse bildene. Da har man faktisk lagt frem bevismaterialet og anerkjent skyld. Alle som er med på å dele disse bildene videre, har etter min mening nesten like mye skyld som overgrepsmannen. Man er faktisk med på å legitimere vedkommendes lovbrudd, noe som er nærmest like galt.

Jeg håper at folk er såpass fornuftige at de ikke sprer nakenbilder. Dette er tross alt noens liv det er snakk om. Jeg mener det er greit å ta nakenbilder av seg selv om begge partene er enige, men disse bildene skal ikke spres videre. Ens egen kropp er en privatsak. Og ikke minst håper jeg livet til ”Sara” blir bedre. Ingen fortjener å oppleve slike overgrep.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.