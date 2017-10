Hei, du, som kastet tyggegummipapiret på bakken før du gikk videre og latet som ingen ting.

Du som ba om to plastposer for fem varer.

Du som kastet papp i restsøppelet fordi du ikke orket å sortere i riktig pose.

Hva med å tenke deg om først?

Det tar deg fem sekunder ekstra å gå de ti meterne bort til søppelet for å kaste servietten din. Så hvorfor kaster du den på bakken?

Har du ikke en søppelkasse i nærheten, så vær så snill og ta den med deg i stedet for å la den ligge på bakken.

Du gjør jorden en tjeneste. Selv om den er bitte liten, er det i det minste noe.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Til alle hundeeiere

Og til alle hundeeiere. Jeg vet det er ekkelt å gå med posen i hånden frem til nærmeste søppelkasse, det har jeg selv erfart. Men er det virkelig så ille at det er bedre å slenge posen ut i naturen?

Svaret på det er nei. Det vet jeg du tenker også. Så hvorfor kan jeg telle minst tre poser hver gang jeg er ute på tur i skogen med hunden min?

Da jeg gikk rundt Prestvannet her om dagen, fant jeg over 30 plast- og papirbiter slengt i naturen. Orienteringskart, sjokoladepapir, handlelapper, brødposer.

Det er rett og slett ikke bra nok! For det er nemlig noen som kommer etter oss. Etter dere.

Men det betyr ikke at man ikke kan gjøre noe nå! Jeg synes det er trist med uttalelser fra eldre om at det er ungdommen som må ta vare på jorden vår.

Selvfølgelig må vi det, men det at du ikke er en del av de yngste generasjonene, fraskriver deg ikke automatisk alt ansvar når det kommer til miljøet. Så hva med å ta i et tak for fremtiden?

En viktig pekepinn

Du kan for eksempel bruke mindre plastemballasje. Vi dumper over svimlende åtte millioner tonn plast i havet hvert år. Og forskere tror at hvis vi ikke gjør noe snart, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet.

Det bør gi en viktig pekepinn på hvor problemet faktisk er.

Og du trenger ikke gjøre mye.

Ta med eget handlenett på butikken, slik at du slipper å betale den ekstra kronen, og miljøet slipper den ekstra plastposen.

Pant flasker slik at de kan brukes igjen, og du får en slant tilbake.

Kanskje tenker du at du ikke har tid. Men er du virkelig så travel at du ikke kan vende hodet til plastsøppelet i stedet for restsøppelet?

Kanskje tenker du at det ikke nytter. Men da skal jeg minne deg på uttrykket: Mange bekker små gjør en stor å.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.