Vi går på Rosenborg skole, en såkalt mottaksskole i Trondheim. Her snakkes det litt over 40 språk, og vi møter stadig nye ungdommer som nettopp har kommet til Norge.

For tiden tvangssendes hundrevis av mennesker ut av Norge. Mennesker som allerede har vært her i flere år, og som har masse venner – mennesker som er i et miljø.

En elev i klassen vår kan bli én av dem. Han har vært i Norge i seks år og er så integrert som man kan bli.

For oss er han en viktig del av klassemiljøet, og det er vanskelig å forestille seg en hverdag uten han.

Har aldri vært i Kabul

For litt over et år siden trodde vi at han skulle få bli i Norge, og familien hadde bakt kake som han delte ut på skolen for å feire.

Nå viser det seg at staten har anket saken, og at det er høyst usikkert om familien må reise tilbake til det usikre Kabul.

Dessuten har han aldri vært i Kabul, han har vært på flukt nesten hele livet.

Vi kan ikke tvangssende mennesker som er like norske som oss andre, bare med en annen hudfarge og en aksent på norsken som like gjerne kunne vært en dialekt!

Det kunne vært deg eller meg

Er det etisk riktig å sende uskyldige mindreårige tilbake til et land de aldri har vært i?

Skal vi, det norske folk, sitte i sofaen og la dette skje?

Hva om du som leser fikk vite at du om kort tid ville bli satt på et fly til et fremmed land som du ikke vet hvordan er?

Det kunne like gjerne vært deg eller meg. Vær så snill, ikke send Ehsan ut.

