Vi håpet på et klimavalg i 2017. Istedenfor ble det en stor skuffelse.

Om klimagassutslippene fortsetter i dagens takt, vil 1,5-gradersmålet i Parisavtalen være sprengt innen denne Stortingsperioden er omme.

Noe må gjøres

På fire år kan mye skje, og klimaet har ikke tid til mer tompreik. Vi ødelegger jorden. Erna Solberg, du må gjøre noe med det.

Klimaet har ikke tid til mer tompreik

Du sa i din landsmøtetale i 2013 at «klimautfordringen var vår tids største utfordring».

Du signerte Parisavtalen med den ene hånden. Med den andre utlyste du rekordmange nye oljefelt.

Du påstår bastant at Saudi-Arabia, USA og Kina har mye større utslipp enn oss. Det er sant, men ikke et godt argument for at vi skal fortsette å være i deres dårlige selskap. Ditt ansvar de neste fire årene blir å kutte i utslippene vi har mulighet til å kontrollere.

Du nevner at klimautfordringene er globale og må løses i fellesskap.

Påstanden om at norsk olje er den reneste blir da både irrelevant og løgnaktig.

Når Statoil viser seg å være verdens 7. største eksportør av klimagasser, er det tydelig at vi er en del av problemet.

Må satse grønt

La oss slutte å tjene penger på å skape klimakrise og satse på grønne arbeidsplasser innen havbruk og bioøkonomi som er en del av løsningen.

Du sier at du tror på Norge, så bevis for oss at du også tror på et Norge etter oljen.

Du har ikke tid til eksperimenter, så slutt å gamble på at verden ikke når Parisavtalen og vil fortsette å kjøpe dyr, norsk olje.

Du ønsker et Norge på sitt beste. Tar vi klimautfordringen på alvor, blir Norge det beste landet i verden, men også det beste landet for verden.

