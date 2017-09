Etter valget er det nærmest blitt enhver bedreviters plikt å mene noe om hvilke valg Venstre skal foreta seg i møte med Høyre og Fremskrittspartiet i regjeringsforhandlinger. Og godt er det.

Oljeinntektene til vår felles sparegris kommer til å avta. Likevel har Høyre og Fremskrittspartiet i løpet av de siste årene satt rekord i oljepengebruk.

Norsk grådighet

Litt mer penger til de rikeste og litt flere skattelettelser hvert år – kombinert med et sprik mellom Venstres og Fremskrittspartiets ønsker – har gjort at disse årene er blitt preget av sjenerøse gaver i alle retninger.

Jeg er redd for at Fremskrittspartiets økonomiske politikk alene kan rasere sikkerheten til min, og mine barnebarns, velferd.

Skulle Venstre gå inn i regjering, mener jeg de mye tidligere i budsjettprosessene vil kunne sette foten ned for Fremskrittspartiet og få gjennom klimapolitikk.

Dermed kan uenighetene bli grundigere behandlet, kompromissene inngått og tyngdepunktet i politikken flyttet mer mot sentrum.

Solberg-regjeringens klimapolitikk har vært så bitter og så søt på samme tid. Men er det ett område der Norges grådighet skinner gjennom, er det nettopp her.

For oljepolitikken står ikke bare fast, Fremskrittspartiet vil gjerne «kjøre på litt», som olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sa det. Regjeringen har derfor lyst ut rekordmange blokker for oljeleting, og jeg frykter at mer er i vente om Venstre ikke får en rolle i regjeringsapparatet.

Bør fordøye Frp-kamelene

Selv om Venstre-leder Trine Skei Grande sier at det er lite sannsynlig at hun går inn i regjering med Fremskrittspartiet, håper jeg fortsatt på at hun gjør det, særlig av hensyn til klimaet.

De borgerlige partiene har nokså like syn på hvordan det offentlige kan organiseres bedre, hvordan hver krone kan snus og hvordan viktige institusjoner kan styrkes.

At de forenes om enighetene og finner gode løsninger på uenighetene, bør være viktigere enn politiske floskler om Listhaug og verdier.

Om Venstre først skal svelge Fremskrittspartiets ruglete kameler, bør de for landets beste også fordøye kamelene.

Skribentene i Si ;D har ulike meninger om klima og olje.

