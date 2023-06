Som norsk uigur ble jeg sint og overrasket over hva som ble sagt fra Stortingets talerstol

Bilder fra en interneringsleir i Tekes i Xinjiang ble lekket til Aftenposten og andre medier i fjor.

Jeg tror Christian Tybring-Gjedde tar feil.

Noen ganger går politikere langt over streken. Denne gangen var det Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde. Fra Stortingets talerstol fremførte han i forrige uke et innlegg som var uverdig for en norsk politiker.

I en debatt om uigurenes situasjon sa han blant annet: «Folk der ute, unnskyld meg, gir blaffen i uigurene. De er opptatt av Norges interesser. Det burde vi også være i denne salen.»

Som norsk uigur ble jeg både overrasket og sint over uttalelsene. For meg er dette det samme som å si at man gir blaffen i grov forfølgelse, tvangsarbeid, tvangssterilisering, tortur, drap og andre overgrep.

Fakta Hvem er uigurene? Muslimsk folkeslag med tyrkisk-tatariske aner, hovedsakelig bosatt i Xinjiang-regionen i Kina. Befolkningen består av 11–15 millioner mennesker, hvorav rundt én million bor utenfor Kina. Levde under selvstyre i flere ulike perioder, sist da staten Øst-Turkestan ble opprettet i 1944. Mange uigurer mener at regionen ble ulovlig innlemmet i Kina i 1949, og de kjemper for nytt selvstyre. Separatistgrupper har flere ganger gått til voldelige opprør. Siden 2014 har Beijing-myndighetene iverksatt kraftige tiltak for å kontrollere uigurbefolkningen, blant annet ved å etablere store interneringsleirer. Opptil halvannen million mennesker er blitt plassert i disse leirene, ifølge forskeren Adrian Zenz. Amerikanske myndigheter sier at tallet kan være så høyt som tre millioner. Kilde: Aftenposten Vis mer

Ofret mye

Familien min har bodd i Norge i 20 år. Både jeg og søsteren min er født og oppvokst her, men vi har begge lært om uigurisk kultur og språk.

Faren min har siden 2003 kjempet for uigurenes rettigheter. Han var en av stifterne av Den norske uighurkomiteen, og for å gjøre dette har han ofret mer enn mange hadde taklet.

Etter det vi vet, er et nært familiemedlem blitt sendt til interneringsleir og har sittet der i flere år fordi faren min kjemper for menneskerettigheter for uigurer. Faren min har også mistet sjansen til å møte, kontakte og se noen av familiemedlemmene sine.

Som politiker i Stortingets forsvars- og utenrikskomité skal man bry seg om menneskerettigheter, og det er skuffende å se at Tybring-Gjedde ikke ser ut til å gjøre det. Frp skriver selv på sine nettsider at de er opptatt av at alle mennesker skal ha universelle friheter og rettigheter. De kunne like gjerne lagt til en setning om at norske interesser er det viktigste, og at de bryr seg lite om grupper som uigurene.

Burde beklage

Dessuten tror jeg Tybring-Gjedde tar feil om at nordmenn ikke bryr seg. Jeg er født og oppvokst i Norge, har norsk statsborgerskap og norsk pass, men jeg kjemper og prøver å gjøre alt jeg kan, for uigurene. Jeg er ikke alene.

Organisasjoner som Amnesty og Den norske uighurkomiteen har jobbet hardt for å informere om undertrykkelsen de blir utsatt for. Dette er viktig arbeid, som jeg håper og tror har ført til at nordmenn flest bryr seg mer om menneskerettighetsbruddene enn det Tybring-Gjedde gjør. Istedenfor å snakke nedlatende om saken burde han kjempe sammen med oss i blant annet Venstre.

Det minste vi kan forvente, er at han beklager overfor de uigurene som har ofret mye i kampen for å gi uigurene de grunnleggende menneskerettighetene de fortjener. Noe mindre er ikke en stortingspolitiker verdig.

