Dronning Elizabeths død viser viktigheten av monarkiet

Lars Barstad Løvold Styremedlem, Trøndelag FpU

Kristin Lode Styremedlem i Rogaland FpU

8 minutter siden

Etter dronning Elizabeths død ble monarkiets rolle tydeliggjort, skriver debattantene. Bildet viser kong Harald og dronning Sonja som ankommer begravelsen til dronning Elizabeth i Westminister Abbey.

Norge trenger kongehuset mer enn noen gang.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Etter dronning Elizabeths død ble monarkiets viktige rolle tydeliggjort. Dødsfallet var en stor tragedie og satte nasjonen i sorg.

Det er ingen tvil om at hun skapte trygghet og stabilitet for hele det britiske samfunnet. Stabiliteten bunner i kongehusets avstand til det politiske.

At kongefamilien representerer landet vårt og opptrer i tråd med de norske verdiene alene, er betryggende. Når man ser til presidenter i andre land, har de ofte mindre støtte fra folket enn støtten kongefamilien har i Norge.

Virkelighetsfjern påstand

Unge Venstre-leder Ane Breivik skrev i januar et meningsinnlegg på TV2.no, hvor hun argumenterer for at rollen til den norske kongefamilien er både utdatert og udemokratisk. Påstanden kunne ikke vært lenger ifra virkeligheten.

De siste årene har verden gjennomgått tøffe tider, for eksempel med pandemien og krig i Europa, som har ført til stor politisk uro. Dermed er det balanserende å ha en kongefamilie som står støtt i det hele.

Elizabeth satt ved tronen i hele 70 år og har virkelig satt sine spor i den britiske nasjonen. Hun ble en viktig rollemodell, ikke bare for sine nærmeste, men hele landet. Vår kongefamilie har den samme betydningen for vår nasjon. Om noe skjer med dem, skaper det bekymring blant nordmenn.

Kongehuset samler folket

Kongehusets evne til å samle, støtte og representere det norske folk kan ikke erstattes av noe annet. Breivik sier monarkiet er utdatert, men det er nettopp kongehusets lange historie som gjør det stabilt.

Ikke bare ivaretar kongehuset det norske folk, men også demokratiet. I 2020 var syv av verdens ti mest demokratiske land monarkier.

Det norske folk har muligheten til å legge ned monarkiet hvert fjerde år. Venstre har nå programfestet at de prinsipielt ønsker republikk, mens Sosialistisk Venstreparti flere ganger har fremmet forslaget i Stortinget. Forslaget blir nedstemt gang etter gang med stort flertall. Grunnen til at vi ennå har monarki i Norge, er at folk flest ønsker det.

... og folket samles rundt kongehuset

Unge Venstre kan si hva de vil, men faktum er at 8 av 10 nordmenn vil beholde kongehuset (tall fra 2017). Etter hvert må også Sosialistisk Venstreparti og Venstre innse dette og legge bort forslagene som kun tar opp tiden til de som forsøker å utvikle landet vårt.

Dronning Elizabeths død setter lys på viktigheten av monarkiet og dets sentrale rolle blant innbyggere. Sorgen, frykten og oppmerksomheten hennes død skaper, viser et tydelig poeng: Monarkiet er ikke bare symbolikk, det er også en ubeskrivelig styrke i samfunnet vårt.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.