Tanker fra en elev som er hyperallergisk

17.02.2023 19:30

Debattanten skriver at det ikke er så mange som tar hensyn til nøtteallergikere.

Nøtter er sunt, det vet alle. Men nøtter kan også være veldig farlig for noen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Da jeg var liten, hendte det ganske ofte at vi måtte reise på legevakten fordi jeg fikk problemer med å puste. Det kunne skje ganske plutselig, og jeg ble trøtt, og pusten gikk veldig raskt.

Da jeg var fire år, var jeg på en familieferie i utlandet. Der lekte jeg med en pose med peanøtter. Jeg hovnet veldig opp i ansiktet, og en lege anbefalte foreldrene mine å sjekke meg for allergi. Det viste seg at jeg hadde hyperallergi, og at jeg i verste fall kan dø om jeg får et alvorlig anfall. Heldigvis har jeg nå verdens beste lege som passer godt på meg.

Fakta Allergier – Allergi mot nøtter og peanøtter er sannsynligvis den vanligste matallergien. – Hos noen kan allergien kan føre til svært alvorlige reaksjoner selv ved små mengder. – I mange land er det stadig flere som får peanøttallergi, spesielt blant barn. I Storbritannia har andelen som har peanøttallergi steget fra 0,5 til 1,5 prosent på seks år. I Sverige har 2 prosent av toåringer og 4,5 prosent av alle åtteåringer peanøttallergi. NB! Peanøtt er ikke en nøtt, men en belgfrukt. – I USA reagerer 0,5 til 1 prosent av normalbefolkningen på nøtter. Det finnes ingen gode tall på hvor mange som har nøtteallergi i Europa, men mye tyder på at stadig flere er allergiske. – Ifølge Helsedirektoratet er det svært få barn som får så alvorlige reaksjoner på nøtteeksponering at det er nødvendig med helt nøttefrie omgivelser. Kilde: Helsenorge.no og LHL - Astma og allergi. Vis mer

Ulike strategier

Problemet for meg og andre som er allergiske, er at det er nøtter og peanøtter overalt. Det er heller ikke så mange som tar hensyn til oss.

For meg er det så ille at hvis noen er i kontakt med peanøtter eller nøtter og så tar på et dørhåndtak som jeg tar på etterpå, får jeg en allergisk reaksjon.

Vi har prøvd ulike strategier på de skolene jeg har gått på. Alt fra fullstendig forbud mot alle nøtter til bare å begrense det til dem jeg ikke tåler: cashewnøtter, pistasjnøtter, valnøtter og peanøtter. Til tross for forbudet får jeg likevel allergiske reaksjoner og må gå hjem fra skolen. Da må jeg ta sterke medisiner som slår meg helt ut, og jeg får heller ikke trent eller gjort andre aktiviteter.

Forbud allerede i barnehagen

Det er vanskelig å endre holdninger og bruksmønstre. Jeg forstår at det er vanskelig å slutte å spise nøtter og peanøtter til mellommåltid når det er blitt en vane. Å spise nøtter som mellommåltid anbefales også på flere nettsider.

Jeg mener alle barnehager og skoler med hyperallergisk barn burde være nøttefrie. Og når en skole eller barnehage har innført et slikt forbud, burde alle respektere det. Det hadde betydd mye.

Skal du delta i kommentarfeltet?

