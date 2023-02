Ha troen på oss jenter som velger utradisjonelle yrker!

15.02.2023 19:30

Vi må satse mer på jenter som tar utradisjonelle utdanningsvalg, mener debattanten.

Jeg skal bli murer og er eneste jente i klassen. For vi jenter kan også bli murere, hvis vi bare blir satset på.

Jeg er en jente på 17 år som går andreåret på mur- og betongfag. Hvorfor ble det akkurat det? Gjennom min oppvekst har jeg alltid vært meg selv og tatt utradisjonelle valg. Jeg har ikke vært den som har diltet etter flokken, men stått for mine egne valg og synspunkter.

Når jeg tenker tilbake på det, så har det vel alltid ligget i kortene at jeg kom til å velge noe utradisjonelt. Jeg måtte bare skjønne det først. Som den eneste jenta på bygg og anlegg-linjen var det nok mange som trodde jeg kom til å droppe ut. Men jeg trives og er godt i gang med utdannelsen min.

Fakta Jenter og yrkesfag Det er store kjønnsforskjeller innen yrkesfag på videregående skole. Andelen jenter som valgte bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag, var rekordhøy i 2022. I 2022 var 11 prosent av elevene ved bygg- og anleggsteknikk jenter, mens det var 18 prosent jenter som gikk teknologi- og industrifag. I 2013 var tallene henholdsvis 5 og 12 prosent. Det er en overvekt av jenter som søker frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Hele 91 prosent av fjorårets søkere her var jenter. Kilde: Regjeringen Vis mer

Fordeler og ulemper

Grunnen til at jeg har valgt denne retningen, er at jeg har lyst til å vise at jenter også kan bli murere. Jeg tror jeg vil trives i dette yrket og mener at vi må satse mer på jenter som tar utradisjonelle utdanningsvalg.

Det er mange fordeler med at jenter velger å jobbe i mannsdominerte yrker. Vi er nok generelt mer nøye, vi holder orden på ting, og vi kan holde energien til guttene litt nede. Det jeg mener med det, er at gutter ofte kan bli litt høye på seg selv, så derfor trenger vi jenter som kan sette dem litt på plass.

Jeg har flere ganger fått høre kommentarer som: «Hold kjeft, siden du er en kvinne så har du ikke stemmerett.» Hvis dette er holdninger gutter drar med seg videre inn i arbeidslivet, så trenger de å bli satt på plass.

Det er også noen ulemper med å være jente i et yrke med flest gutter. Det kan være at jentene ikke blir inkludert, fordi guttene står sammen, eller at vi jenter er ikke alltid like sterke som guttene. Dette kan i noen situasjoner føre til at vi bruker litt lengre tid på å gjennomføre en jobb. Men hvis noe er tungt, så er det ikke verre enn at man kanskje må gå flere turer for å hente materialer.

På tide å respektere jentene

På et sted hvor det er mange menn, kan det fort bli utestenging, og jentene får kanskje ikke den respekten de fortjener. Jeg har selv opplevd utestenging på skolen. Skolen tok imidlertid tak i det, og jeg opplever nå å bli mer respektert og kan si min mening uten å få stygge kommentarer tilbake.

Jeg er blitt tatt godt imot av firmaet som har gitt meg lærlingplass. Jeg får slippe til og prøve meg på forskjellige oppgaver, ikke bare rydde og vaske verktøy. Dette er inspirerende, og det gjør at jeg synes det er spennende å dra på jobb. Det er sånn jeg mener en arbeidsplass for oss jenter som velger utradisjonelt, skal være.

For vi jenter må få lov til å prøve oss. Vi må få lov til å slippe til. Vi jenter må lære oss å si ifra hvis det er noe som ikke er greit. Vi må begynne å sette oss i respekt hos mannfolkene, siden vi fortjener å bli behandlet med akkurat den samme respekten. Til slutt vil jeg si: Ha troen på oss, og gi oss en sjanse!

