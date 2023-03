Jeg har vært blind hele livet. Og jeg ser et problem dere ikke ser.

23.03.2023 19:30

Det som virkelig gjør meg fortvilet, er hvorfor dette ikke er gjort noe med tidligere, skriver Mina Inger Endresen Hekland (14).

Jeg støter på et problem hver gang jeg handler. Og jeg tror jeg har løsningen!

Hei, jeg heter Mina og bor i Bergen. Jeg er 14 år og har vært helt blind hele livet. Nå skriver jeg dette fordi det er noe jeg sliter veldig mye med i dagliglivet.

For dere som ser, betyr nok denne saken ingenting. Men for meg handler det om hvordan jeg skal kunne fungere i hverdagen. Dette problemet har plaget meg i mange år nå, og jeg vet at jeg ikke er den eneste som sliter med dette.

Jeg har fått nok av at ingenting skjer, så jeg lager dette innlegget i håp om at det kan sette i gang en prosess.

Kunne vært unngått

Hver gang jeg går i matbutikken alene, støter jeg på et enormt problem, nemlig at jeg ikke har den minste anelse om hva som er i pakkene jeg kjenner på. Dette gjør at jeg ofte kommer hjem med feil varer.

For eksempel skulle jeg en gang kjøpe druer og kom hjem med en boks tomater. Dette er en enorm kilde til frustrasjon hos meg. Det verste er jo at dette problemet kunne vært unngått hvis det ble gjort noen få tiltak.

Hvor vanskelig kan det være å merke alle hyllene med punktskrift? Det ville hatt mange fordeler.

For det første vil det gi oss synshemmede de samme valgmulighetene som dere andre. Hvis vi ønsker å spørre om hjelp, så kan vi gjøre det, men hvis vi ønsker å lete på egen hånd, vil muligheten også være åpen for det.

I tillegg vil Norge bli et enda bedre samfunn med god universell utforming. Alle vil kunne finne frem til det de trenger, uten store problemer.

Mulig på apoteket

Den eneste butikken jeg vet om der vi synshemmede har mulighet til å finne frem på egen hånd, er apoteket. Der er de aller fleste produktene merket med punktskrift.

Mina Inger Endresen Hekland (14) har fått nok av å være avhengig av andre når hun skal handle.

Det har fått meg til å tenke: Hvorfor går det ikke an å lage blindeskrift på alle varene i matbutikken også? Det er kanskje ikke like farlig å ta feil matvare som medisin, men likevel.

Nå tenker du kanskje at det kan være upraktisk å gå gjennom hele butikken og lese på alle hyllene for å finne ut hva som er på dem. Det har jeg også tenkt på, og jeg tror jeg har kommet på en løsning!

Butikkene er jo delt inn i flere seksjoner etter type varer. Det hadde jo gått an å sette opp skilt ved hver seksjon hvor det står hvilke varer man finner i den, i tillegg til lapper over hyllene selvfølgelig. Da slipper vi å gå inn i alle seksjonene. I hvert fall hvis vi vet hva vi skal ha.

Krever en endring

Det som virkelig gjør meg fortvilet, er hvorfor dette ikke er gjort noe med tidligere. Burde det egentlig ikke være en selvfølge at matbutikkene må tilrettelegges for alle? Burde det virkelig være nødvendig at jeg skal skrive dette innlegget i det hele tatt? At jeg skal måtte mase for å få en så enkel ting på plass? Det blir feil!

I hvert fall ber jeg om at ordene jeg skriver, vil gjøre inntrykk på dem som har mulighet til å gjøre noe med problemet. Jeg håper at dere politikere, eller hvem det nå er som bestemmer slike ting, leser dette, og at ordene jeg skriver, får dere til å tenke.

Det kunne likeså godt vært dere eller noen dere kjenner, som sto i denne situasjonen. Kanskje gjør dere det, for alt jeg vet. Jeg ber om at dere prøver å gjøre noe med problemet.

La Norge bli et samfunn der alle kan finne frem uten å være avhengige av hjelp! La alle kunne ha de samme mulighetene for å klare seg i dagliglivet. Det er alt jeg ber om.

Tenk over det du har lest nå, og hjelp oss med å finne en løsning.

Jeg har fått nok av å være avhengig av andre for å klare en så hverdagslig ting som å gå på butikken. Jeg krever en endring!

