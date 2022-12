Det nye statsbudsjettet gjør drømmen om å eie egen bolig litt fjernere for ganske mange

Martin Strømme AU-medlem, Akershus Unge Høyre

6 minutter siden

De som rammes av kuttet, er unge som sliter med å komme inn på boligmarkede, skriver Martin Strømme.

BSU-ordningen er sosialpolitikk, Støre, Vedum og Lysbakken!

Tirsdag kom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet til enighet med Sosialistisk Venstreparti om statsbudsjettet.

SV skryter av at man endelig skal satse på de svakeste. De som ikke har råd til å eie egen bolig, de som sliter med dyrere strømregning, økte leiepriser og dyrere matvarer.

Midt oppi dette klarer SV å få gjennomslag for et tiltak som gjør at den sosiale profilen deres mister troverdighet: De halverer skattefradraget for ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU). Før kunne man få maks 5500 kroner i fradrag, nå blir det 2750.

BSU er den desidert beste og tryggeste måten å spare opp egenkapital til bolig på. Den gjelder frem til du fyller 33 år, og du får ikke skattefradrag hvis du eier egen bolig. En helt fantastisk god ordning! Vel, frem til statsbudsjettet gjorde den halvparten så nyttig.

Rammer de som sliter

De som rammes av kuttet, er unge som sliter med å komme inn på boligmarkedet. De som setter enormt stor pris på de 5500 kronene de får i skattelette ved å prioritere å spare maksbeløpet i BSU.

Jeg forstår veldig godt at mange ikke klarer å spare den årlige makssummen på 27.500 kroner, men det er ikke et godt argument for å gjøre det vanskeligere å spare til bolig for alle.

I denne saken glemmer SV at de heter Sosialistisk Venstreparti. Det er trist når man tar en ordning som nesten er utelukkende positiv, og snur den på hodet for å gjøre den mindre attraktiv.

En fjernere drøm

Det virker ganske rart at en fra Unge Høyre skal snakke om sosial økonomisk politikk, men BSU gir unge mer penger i lommeboken, god avkastning på sparepengene og et incentiv til å prioritere boligsparing. Alle de tingene er Høyre for.

Kjære SV-leder Audun Lysbakken, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum: Dere tror dere lukker et smutthull for rike folk som utnytter systemet ved å få 5500 kroner i skattelette.

Realiteten er at dere rammer en av de svakeste gruppene i samfunnet: Unge under 33 år som ikke får være med på boligmarkedets prisvekst og stadig faller lenger bak i køen.

Dere klarte nettopp å gjøre drømmen om å eie egen bolig litt fjernere for ganske mange.

