Vi får ofte beskjed om at vi må være engasjerte på skolen, at når vi får en oppgave må vi være fokusert og interessert i det vi skriver om eller gjør. Akkurat nå sitter jeg og skriver dette.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ingen hjertesak

Jeg satt en stund med noen tanker, men ble satt i gang av makkeren min. Jeg hadde ingen forutsetninger for å komme i gang med dette selv, jeg var jo ikke engasjert.

Men slike situasjoner blir elever utsatt for daglig, og det er ikke noe gøy å få vite at: «Dere skal skrive et innlegg om noe dere engasjerer dere om, og det kan hende at dere må skrive på det hjemme».

Som om vi ikke har nok hjemmelekser! Jeg er sikker på at mange føler på dette selv, og vet hvordan det kjennes.

Så er det også de som faktisk brenner for noe, og er engasjert og villig til å skrive et ordentlig godt leserinnlegg som fenger og skaper leservilje. Dette er kjempebra for dem, men det er fortsatt ikke noe bra for oss andre.

Vanskelig

Vi har også fått kriterier. Vi må for eksempel prøve å bruke retoriske virkemidler, etos, logos og patos. Dette kan virke ulidelig vanskelig, det ikke å kunne skrive uten å tenke på ditt og datt.

Poenget mitt er: Hvorfor skal vi bli tvunget til å engasjere oss og finne egne temaer å skrive om, når vi ikke har noen klare meninger?

Aurelius Augustin var en romersk filosof og teolog som levde fra år 354-430 e. Kr og han hadde et sitat som passer bra i dette innlegget: «Intet blir forstått, som ikke før er elsket».

Og grunnen til at jeg skriver dette, er at hvis noen ikke brenner for det de får i oppgave, så blir det veldig vanskelig å forstå og gjennomføre.

