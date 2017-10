Jeg studerer i et rart land der det i disse dager diskuteres om abort skal gjøres lovlig, også ved voldtekt eller komplikasjoner under graviditet. Jeg bor i det katolske landet Irland.

I 2012 døde en kvinne av svangerskaps-komplikasjoner da hun ikke fikk lov til å fjerne et sykt foster, selv om hun ba om det flere ganger.

Hver dag drar i gjennomsnitt 12 jenter og kvinner til Storbritannia på eget budsjett for å motta det vi i Norge ser på som grunnleggende helsetjenester - en abort.

Irlands grunnlov sier at retten til liv er lik for mor og ufødt barn helt fra unnfangelse.

I mai neste år skal det avholdes en folkeavstemning på om dette forbudet skal oppheves eller ikke. Dette skaper stor oppstandelse og valgkampsstemning i landet.

Drøye kampanjeplakater

FNs menneskerettighetskomité har kritisert Irland og beskrevet abortloven som inhuman og nedverdigende, og har i sommer gjentatt sin kritikk.

Den kommende folkeavstemmingen skaper stor oppstandelse i landet. De to motstående sidene i kampen kaller seg «Pro-Choice» og «Pro-Life», der man enten er for kvinnens valgfrihet eller for liv, altså mot abort.

Disse er nærmest de eneste ordene folk bruker når saken diskuteres, da ordet «abort» er veldig tabubelagt.

Det første som slo meg som norsk tilskuer til denne debatten, var at «Pro-Life» er utrolig misvisende og et uakseptabelt navn på en slik holdning, men jeg merket fort at det er stor aksept rundt begrepet.

Kampanjeplakater som etter min mening er meget drøye, henges over hele Dublin og taler i «livets» favør. Dette er interessant, men farlig og veldig effektfullt.

Forrige uke viste en kampanje fra anti-abortsiden bilder av barn og voksne med ordene: «Jeg ble unnfanget ved voldtekt, er mitt liv mindre verdt?» og «Loven må straffe dem som voldtar, ikke babyer.»

Plakatene var reklame for et foredrag.

Blir kalt marxister

Jeg er rett og slett sjokkert over det jeg har sett og hørt det siste året, spesielt etter nyheten om at det blir folkeavstemning kom.

Jeg har hørt en kvinne snakke om at fostre overlever etter aborten er utført og etterlates for å dø alene.

Hun sa at alle hun kjente som hadde tatt abort, angret på det senere og burde beskyttes fra seg selv.

Hun fortalte om en kvinne som døde etter å ha tatt abort, fordi abort var så farlig. Jeg har sett forkjempere for lovlig abort bli kalt for radikale og marxister fordi det i noen miljøer er sett på som mer ekstremt å være for abort enn mot.

I en fersk meningsmåling svarte 7 av 10 at de generelt er motstandere av abort. 76 prosent er for å legalisere dersom kvinnen er blitt voldtatt.

Et lands standard helsetjeneste, er et annet lands mest radikale politiske sak.

For lite kunnskap

Jeg får en følelse av at jeg har reist tilbake i tid, i hvert fall mer enn to timer med fly.

Saken minner om formålet vi samlet inn penger for i veldedighetens navn på skolen, bare at det da handlet om u-land på andre siden av verden. Men dette er også realiteten for mange kvinner i Irland.

Hvorfor visste ikke jeg, eller noen jeg kjenner, at abort er helt ulovlig her? Jeg ønsker å sette fokus på dette, om bare for å opplyse nordmenn om at dette er situasjonen.

Abort har alltid vært en viktig sak i kampen for kvinners rettigheter, og vi kan ikke ta ferie fra feminismen helt ennå.

