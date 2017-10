Statsbudsjettet kan bli et mareritt for elever med borteboerstipend

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Som en helt vanlig elev var ikke det første jeg gjorde å sitte klar kl. 10.00 en torsdag morgen for å lese det nye statsbudsjettforslaget. Jeg tenkte at det var svært lite de kunne gjøre som ville forandre hverdagen min drastisk, men der tok jeg grundig feil.

Øker avstandsgrensen

I det nye statsbudsjettet foreslår Regjeringen nemlig å øke avstandsgrensen mellom foreldrehjemmet og skolen fra 40 kilometer til 60.

Det er slike forslag som får meg til å lure på om vi har en regjering som i det hele tatt kan sette seg inn i hverdagen til en elev.

For jeg er borteboer, og jeg bor 57 kilometer unna skolen. Jeg pendlet til og fra skolen hver eneste dag i første klasse videregående, og det tok meg én time hver vei med buss.

Umulig å delta sosialt

Ved å ta vekk borteboerstipendet til elever som bor under 60-kilometergrensen, tar man også bor mulighetene eleven har for å delta sosialt. Til hjemstedet mitt går det totalt to busser etter skoletid, og den siste avgangen er 17.30.

Dette stoppet meg i førsteklasse til å delta i nesten alle sosiale sammenhenger, om det var så enkelt som å være sammen med venner, spille på skolebasketball-laget eller være med klassekameratene på filmquiz.

For meg ble det rett og slett umulig å delta sosialt. Jeg mener at en elev lærer best når eleven har det bra med seg selv, og det er helt klart at det sosiale har mye med det å gjøre.

Dette skoleåret har jeg vært så heldig at jeg har fått muligheten til å bo på hybel nærme skolen min, noe jeg helt klart ikke kunne gjort uten borteboerstipendet.

Samme ulempene

Jeg har fått muligheten å gjøre sosiale ting slik som å være med venner og delta på skolearrangementer som valgvake. I tillegg har jeg fått betydelig mere tid på å gjøre skolearbeid, og jeg har fått utnyttet fritimene mine mye mer enn da jeg pendlet.

En borteboer som bor 50 kilometer unna skolen føler på akkurat de samme ulempene som en borteboer som bor 60 kilometer unna, og det er derfor feil å øke avstandsgrensen fra 40 til 60 kilometer.

Jeg håper politikerne på Stortinget kan forstå dette og høre på oss som er elever, fordi det er tross alt vi som vet best hvordan det er å være borteboere ved videregående skole.

Frp mener at de vil få til en «enklere hverdag for folk flest», men det er tydelig at elever som bor langt vekk fra skolen ikke er viktige nok.

For en ting er sikkert, og det er at hverdagen til alle borteboerne som nå står i risiko for å miste stipendet sitt ikke blir enklere, men heller blir noe nærmere et mareritt.

