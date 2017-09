Synne (22) anbefaler: Bosch, soul og kalligrafi

Kjeder du deg, eller er du nettopp ferdig med alle sesonger av favorittserien din? Trenger du å oppdatere spillelisten, eller vil du kanskje prøve noe nytt på fritiden?

I spalten «Ungdommen anbefaler» deler de unge sine tips. Det skal de gjøre hver lørdag.

Denne uken: Synne Andersson (22), fra Bærum.

Filmer å se:

Se Captain Fantastic! Viggo Mortensens karakter oppdrar barna sine ute i skogen når de får nyheter som tvinger dem til å forholde seg til det normale samfunnet på utsiden.

Den får deg til å le, gråte, smile og reflektere over samfunnet vi lever i i dag. Musikken og bildene er nydelige, og barneskuespillerne i denne filmen er noen av de beste jeg har sett!

Den ligger på Viaplay, sjekk den ut!

MARCO POLO DAVILA / ESMAS

TV-serier å binge:

I sommer har jeg binget Bosch med kjæresten, en krimserie fra HBO.

Det er standard politiserie-krim, men det som skiller den fra mye annet, er hvor fine og ekte relasjonene mellom karakterene er.

Spesielt utviklingen i forholdet mellom Bosch og datteren hans er herlig.

Ellers vil jeg anbefale en oldie, men goodie, One Tree Hill. Du vet den serien du så på da du kom hjem fra skolen og mobiltelefonene ikke var like smarte som i dag?

Scott-brødrene er like digge nå som da, og nostalgifaktoren er skyhøy.

Aaron Epstein

Musikk å lytte til:

Jeg synes ikke folk hører nok på funk og soul lenger. Få på litt Stevie Wonder, Kool & The Gang og Earth Wind & Fire, eller så er Spotify-listen All Funked Up super for alle som ikke helt vet hvor de skal starte.

Jeg garanterer god stemning!

Ting å lese:

Last ned Kindle-appen på telefonen, og kjøp American Gods av Neil Gaiman, og Percy Jackson-bøkene av Rick Riordan.

Førstnevnte handler om hvordan de gamle gudene fra glemte religioner ikke egentlig har forsvunnet helt, og hvordan de prøver å komme seg tilbake.

Neil Gaiman skriver utrolig godt og boken har nettopp kommet ut som TV-serie, med bare gode anbefalinger!

Percy Jackson-bøkene er mer lettleste og skikkelig feelgood. Se for deg Harry Potter med greske guder. Riordan skriver med masse humor, og du kommer til å elske karakterene!

Også kommer du til å naile mytologi-delen neste gang du er på quiz.

Mark Lennihan / AP

Aktiviteter å sjekke ut og en Instagram-konto å følge:

Kalligrafi! Det er så gøy når man får dreisen på det! Sjekk ut Alyssa Robinson ( @lyssletters) for inspirasjon til hvordan du kan være kreativ med bokstaver og tekst.

Jeg klør alltid i fingrene etter vannmaling og filttupp-tusjer når jeg stalker profilen hennes.

Sted å dra på ferie:

Det er noe helt spesielt med å være igjen i byen når alle andre har dratt på ferie. Kanskje måtte du jobbe, kanskje kunne du ikke dra noe sted i år, men prøv å nyte at rushtrafikken nesten ikke er rushtrafikk lenger og at gatene er helt stille når du går hjem klokken 17.

Prøv å være turist i egen by. Jeg vedder på at du oppdager mange nye steder de selger billig sangria, eller viser kunst du ikke visste de hadde.

Johannessen, Sara

