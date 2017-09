Kjære Nanna! Når jeg har sex, tar jeg ofte meg selv i å tenke på hvordan jeg ser ut. Jeg klarer ikke helt å slappe av, og fokuserer heller på hvordan kroppen min ser ut hvis jeg ligger sånn eller sånn.

Det er så slitsomt, jeg synes det er mye kroppspress, også når det kommer til sex. Jeg skulle ønske at jeg ikke ble så påvirket, og at jeg kunne akseptere meg selv sånn som jeg er.

Er det noe jeg kan gjøre for å slappe av mer når jeg har sex, og fokusere mindre på hvordan jeg ser ut?

Hilse jente (19)

Kjære jente 19,

Dette spørsmålet har jeg ventet på, tusen takk for at du gir meg sjansen til å skrive litt om kroppspress!

Jeg opplever at i samfunnet i dag er det to hovedretninger når det kommer til kroppspress. På den ene siden blir vi bombardert med bilder og reportasjer som viser hvordan samfunnets drømmekropp ser ut og tusenvis av oppskrifter på hvordan og hva vi burde gjøre for å oppnå den.

På den andre siden er det de som sier at man ikke skal bry seg om presset, og at det viktigste er å elske seg selv og kroppen sin uansett hvordan den ser ut.

Kroppen er bare skallet

Problemet, slik jeg ser det, er at begge disse retningene handler om utseende. Vi opplever ekstremt mye press, og jeg tror ikke nøkkelen er å jobbe for å bli seende ut på den eller den måten, men heller at vi slutter å fokusere så mye på hvordan vi ser ut!

Kroppen er nemlig ikke en pyntegjenstand som får verdi avhengig av størrelse eller stil. Den er først og fremst en bruksgjenstand!

Kroppen vår er jo egentlig bare det skallet vi bor i, den definerer ikke hvem vi er, den er bare der for at du kan farte rundt med den. Den bærer oss rundt, lar oss danse, sove, diskutere, reise, bade og ha det deilig med andre kropper.

Så hvis vi slutter å fokusere på hvordan kroppene våre ser ut, men heller fokuserer på alt det de kan, tror jeg vi kommer til å få et mye morsommere og lettere liv.

Et lite faglig råd

Og nei, du trenger ikke å elske deg selv eller hvordan du ser ut. Hvis det skal være målet tror jeg aldri vi blir fornøyde.

Det er helt fint å være helt ok fornøyd med hvordan man ser ut, for vi er så ekstremt mye mer enn utseende og kroppen vår!

Det høres kanskje lite faglig ut, men rådet mitt er altså rett og slett er å gi litt mer faen! Jeg tror at god sex handler om å være avslappet og til stede slik at man kan utforske sin egen og andres kropp.

Fokuser på følelsen i kroppen

Det er ikke så lett å få til dersom vi blir liggende og bekymre oss for hvordan magen krøller seg, eller hva partneren tenker om hvordan vi ser ut i akkurat den stillingen.

Man kan selvsagt skru av lyset eller beholde noen av klærne for å slippe å tenke på det, og dette kan sikkert hjelpe for noen, men det aller beste er jo hvis vi bare driter litt i det!

Hvis vi fokuserer på hvordan det føles i kroppen, gir oss hen til det som skjer, så slapper vi av og er til stede i sexen på en helt annen måte.

Tillatt deg selv å kjenne etter

Så istedenfor å forsøke å se for deg hvordan du ser ut fra utsiden, se innover. Fokuserer på hva som foregår her og nå.

Kjenn på pusten deres, på kroppene deres og la tanker om utseende, hva du skal ha til middag eller den oppgaven som skulle vært gjort bare seile forbi og bort.

Kjære jente (19), dette ble kanskje litt personlig og appell-aktig, men la oss fokusere på bruk fremfor utseende.

Tillat deg selv å kjenne etter på de kjærtegnene du får, og gi deg friheten til å bare være i situasjonen. Og vær glad for alt det morsomme kroppen din tar deg med på.

Hilsen Nanna Klingenberg, sexologisk rådgiver (NACS).