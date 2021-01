Vi kan ikke forvente at staten skal sy hundrelapper under armene våre hele tiden

Mads Aune (20) Student, The University of Edinburgh

Situasjonen slik den er nå, vil gå over, og vi bør heller prøve å gjøre det beste ut av det, mener debattanten. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Situasjonen slik den er nå, vil gå over, og vi bør heller prøve å gjøre det beste ut av det.

Kjære Ole Andreas Myhrer Smith!

Vær så snill, tilgi meg for å spille djevelens advokat her. På Si ;D 8. januar foreslår du å forhindre at studenter faller fra, ved å utvide dagpengeordningen til også å gjelde studenter. La meg foreslå en enda bedre løsning.

Med månedsbudsjettet du setter opp, sitter man igjen med ca. 1900 kroner etter at leie, buss og mat er betalt. De eneste «må»-utgiftene som gjenstår da, er strøm og internett. Anslagene dine viser at dermed at det bør være fullt mulig å overleve kun på studielånet, dog uten overskudd til lek og moro.

Men hvor mye mer kan vi forvente at staten skal betale? Burde den også betale treningssenteret og Spotify? Er det rimelig å forvente at AS Norge skal sponse fredagsfylla, lørdagsfylla og onsdagsfylla?

Feil ende

Av rent prinsipp kan man si at de 42 prosentene av studentene som jobber under hele forelesningsperioden, burde ha rett på dagpengestøtte. Men når prinsippene møter realitetene, er ikke behovet for dagpengestøtten nødvendigvis like stort.

Vi er heldige i Norge som har en stat som holder oss i hånden, men vi kan ikke forvente at den skal sy hundrelapper under armene våre absolutt hele tiden. Situasjonen slik den er nå, vil gå over, og vi bør heller prøve å gjøre det beste ut av

det. Derfor skal jeg dele noen sparetips – helt gratis!

Mads Aune (20), student ved The University of Edinburgh . Foto: Privat

Både du og jeg, Myhrer Smith, deler frykten for at studenter dropper ut, men jeg tror du angriper saken fra feil ende. 42 prosent av oss studenter har risikert å miste jobben, mens 100 prosent av oss risikerer å kjede oss i hjel.

For å beholde flest mulig medstudenter foreslår jeg at vi heller retter fokuset mot ensomhet og kjedsomhet. Min løsning er å trene, spille spill med venner over Face Time, lese og skrive debattinnlegg. Finn en grunn til å stå opp om morgenen. Finner du et mål, finner du også funnet en mening.

Seks sparetips

En av mine motivasjoner er å planlegge en hybelolympiade. Vi går lysere tider i

møte. Da vil man kjede seg litt mindre, og forhåpentligvis ha motivasjon nok til å komme seg gjennom studieåret. Stjel gjerne ideene mine.

Her kommer seks kjekke sparetips:

1) Shopping sammen: Lag handleliste og gjør ukeshandelen sammen med

hybelkameratene. I min hybel blir det £60 eller 1400 kr i måneden på mat (mat er ca dobbelt så dyrt i Norge). Og da spiser vi skikkelige herremåltider.

2) Kutt kjøttet: Grønnsaker er billigere!

3) Avstå fra alkoholen: Er det noen vits i å bruke penger på en natt du ikke kommer til å huske? (Selv om det kan være gøy der og da)

4) Hjemmelaget er billigere

5) Skaff deg sommerjobb: Utfordrende akkurat nå, men det finnes en tid etter korona.

6) Del! I min hybel deler vi alt, bortsett fra kjærester og tannbørster.

