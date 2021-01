Jo, studenter trenger dagpengene

Ordningen er ikke til for å sponse «fylla». Det er en satsing på fremtiden.

Hvis studenter (som alle andre) mister jobben, har de flere utgifter de må dekke, og ingen penger å gjøre det med, skriver debattanten. Foto: 9nong / Shutterstock / NTB

Ole Andreas Myhrer Smith (20) Andrekandidat for Rødt Troms og fylkesleder for Rød Ungdom Troms

Nå nettopp

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

I et svar til mitt innlegg om at studenter trenger dagpenger, skriver student Mads Aune (20) at vi ikke kan «forvente at staten skal sy hundrelapper under armene våre hele tiden». Videre spør han om hva som er forventet at staten skal betale.

I dag er det slik at nesten alle som blir permitterte, har kravet på dagpenger. Noen av dem som ikke har krav på denne ordningen, er studenter. Studenter er hardtarbeidende og sjonglerer flere ting samtidig. Jeg mener derfor at studenter skal ha samme krav som alle andre som jobber i Norge.

Les også Les innlegget: Vi kan ikke forvente at staten skal sy hundrelapper under armene våre hele tiden

Dekke utgifter

Hvis studenter (som alle andre) mister jobben, har de flere utgifter de må dekke, og ingen penger å gjøre det med. Da hjelper det ikke å finne løsninger som kan spare litt, slik Aune skriver.

Ole Andreas Myhrer Smith (20) er annenkandidat for Rødt Troms og fylkesleder for Rød Ungdom Troms. Foto: Privat

Dagpengeordningen er ikke til for å sponse «fylla», men heller for å sikre at studenter har et sted å bo.

Som Aune skriver, har 42 prosent av studentene en deltidsjobb ved siden av studiene. 42 prosent har altså risikert å miste inntektskilden sin. 42 prosent må kanskje droppe ut av studiet fordi de ikke får endene til å møtes.

Satse på fremtiden

Selvfølgelig er studenters psykiske helse viktig. Det er derfor man ser en rekke ordninger på universitetene som skal være med på å bygge den psykiske helsen. Blant annet satte arbeidsutvalget i studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø opp en ordning for dem som ikke hadde mulighet til å dra hjem i julen. Man ser også en rekke andre tilbud gjennom studentforeninger og andre organisasjoner.

Som jeg skrev i det første innlegget mitt, så har ikke studenter god råd. Vi ligger langt under fattigdomsgrensen. Norges studentorganisasjon og de forskjellige studentfellesorganene på de forskjellige universitetene mener at studielånet trenger å økes.

Både dagpenger og studielånet er en satsing på fremtiden og den fremtidige arbeidsstyrken.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.