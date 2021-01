Hva blir det til med russefeiringen?

Nigisti Kuflu (18) Styremedlem, Russens hovedstyre

Alisa Hjelmås (18) Redaktør, Russens hovedstyre

Celine Ytternes (18) Visepresident, Russens hovedstyre

Karoline Wessel-Aas Ristvedt (18) Miljø- og sikkerhetssjef, Russens hovedstyre

Nå nettopp

Landstreffet for russ 2018 i Kongeparken på Ålgård.Ålgård 20180505. Landstreffet for russ 2018 i Kongeparken på Ålgård. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen / NTB

Dropp festen de neste ukene. I beste fall kan dette øke sjansene våre for en mer normal russetid.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Så langt kan mye tyde på at også vi i årets russekull må forberede oss på en litt annerledes feiring, skriver Russens hovedstyre. Foto: Carina Johansen / NTB

Russetiden nærmer seg med stormskritt. Dagene går, tiden flyr og vi gleder oss vilt.

Dessverre er det stor sjanse for at russetiden blir svært annerledes sammenlignet med tidligere år. Med unntak av i fjor.

I 2020 ble alles liv snudd på hodet, og verden stengte ned. Fjorårets russekull fikk en annerledes russefeiring med koronarestriksjoner og karantene.

I en tid de egentlig skulle ha brukt på å feire, måtte de forholde seg til et sett med nasjonale regler.

Så langt kan mye tyde på at også vi i årets russekull må forberede oss på en litt annerledes feiring.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Dropp festen

I russetiden skal vi feire at vi er ferdig med 13 års skolegang, og vi skal endelig slippe oss litt løs.

Men vi befinner oss fremdeles i en global pandemi. Midt i en nasjonal dugnad, som russen også er nødt til å bidra i.

Selv om mange av oss gjør jobben som må til, og deltar i den nasjonale dugnaden, så er ikke det nok. Vi i russens hovedstyre ber derfor alle russ om hjelp ved å stå sammen den kommende tiden.

Vi klarte å stå sammen da vi samlet inn penger til kreftaksjonen i høst. Vi klarte å stå sammen da vi samlet inn penger til menneskene som ble utsatt for den tragiske hendelsen i Gjerdrum. Derfor har vi også troen på at vi skal klare å følge koronareglene i ukene fremover – og dermed kanskje få en mer normal russetid, sammen.

Dropp den festen de neste ukene. Følg ikke bare reglene, men også anbefalingene fra myndighetene. I beste fall kan dette øke sjansene våre for en mer normal russetid.

Ungdomslivet på vent

Russen i fjor satte et godt eksempel på hva vi som russ kan få til om vi virkelig går inn for det. De fulgte restriksjonene og anbefalingene. De satte ungdomslivet sitt på vent. Dette var til tross for arbeidet, pengene og tiden de hadde lagt ned i forberedelsene sine. Vi håper, og vet, at årets russ kan klare akkurat det samme.

Mange har stilt spørsmål rundt flytting av russetiden. Dette vil blant annet være avhengig av russens innsats i den nasjonale dugnaden, men også hvor effektiv vaksineringen vil være.

Det er viktig å ha i bakhodet at det vil ha liten hensikt å flytte russetiden, dersom tiltakene ikke blir lettet på til sommeren.

Så bra som mulig

Vi i russens hovedstyre har gledet oss lenge til russetiden, på lik linje med alle andre russ rundt om i landet. Vi kan dessverre ikke love dere en russefeiring som blir slik vi har planlagt og håpet på, selv om vi gjerne skulle ønsket det.

Det vi kan love, er at vi kommer til å gjøre vårt ytterste for at russetiden blir så bra som mulig. Selv med restriksjoner som kan begrense feiringen.

Les også Russen har nå full rett til å klage | Sebastian Wie Murphy

Les også Russen har aldri møtt like mye kjærlighet som i år | Amanda Fætten

Les også Det er ikke synd på deg som ikke får feste

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.