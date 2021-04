På Tiktok legger folk ut videoer av hvor mange kalorier de spiser. Det er en skummel trend.

Nora Vestbøstad Alfsvåg 17 år

Nora Vestbøstad Alfsvåg (17) reagerer på innholdet på Tiktok og mener algoritmene kan ha negative konsekvenser. Foto: AP / NTB

Vi kan ikke normalisere det å telle kalorier.

Jeg får daglig opp videoer på Tiktok av jenter og gutter som legger ut videoer der de viser hva de spiser i løpet av en dag. De oppgir nøyaktige kalorier, og ofte spiser de veldig lite mat.

Det skremmer meg at dette kan påvirke folk. Påvirke folk til å tro at det er normalt å telle kalorier, spise så lite som mulig og veie maten. At du må veie en viss vekt og trene en viss mengde for å bli akseptert.

«Trigger warning»

Jeg sliter selv med en spiseforstyrrelse. Tiktok trigger meg så mye at jeg noen ganger må slette appen.

Ofte skriver folk «trigger warning» for å advare folk om innholdet. Men det hjelper ikke så mye for dem som er syke eller har et anstrengt forhold til mat. For mange gjør det innholdet bare mer fristende å se på.

Nora Vestbøstad Alfsvåg (17) reagerer på innholdet på Tiktok. Her har vi samlet noen eksempler. Foto: Skjermdump: Tiktok

Jeg tror ikke jeg er den eneste som kjenner på dette. Vi sammenligner oss hele tiden med andre, spesielt når man er ung. Hvis flere og flere kommer inn i disse type miljøene på Tiktok, er jeg redd at man etter hvert normaliserer et anstrengt forhold til mat.

Skumle algoritmer

Det som er så dumt med Tikok, er at hvis du først ser en video om et tema, så kommer det opp enda en. Hvis du fortsetter å se på flere sånne videoer, vil til slutt nesten alle videoene du får opp, handle om samme tema.

Jeg synes det er dumt at Tiktok har muligheten til å få brukerne mer interessert i sånne temaer. Det er urettferdig at Tiktok og andre sosiale medier kan være med å skape et press på denne måten. Et press om å være finest eller sunnest. Dette er et unødvendig og skummelt press.

Jeg tror man må prate mer om hvordan oppføre seg på nett. Men like viktig er det å prate mer om hvordan ta vare på seg selv.

Fin som du er

Så vær så snill, hvis du føler deg truffet av sånne typer videoer, stopp å se. Hvis sånne type videoer får deg til å tenke dårlig om deg selv, stopp å se. Hvis sånne type videoer får deg til å få dårlig samvittighet for å spise eller ikke trene, stopp å se.

Jeg vet det kan være vanskelig. Kroppen din er fin som den er. Du er bra nok som deg selv. Mat skal være noe som er kos, ikke stress. Trening skal være gøy og slitsomt, men ikke et krav. Mat og trening skal ikke ta opp mye av plassen i hodet dit.

Snakk med noen hvis dette er et problem for deg.

Fakta Har du problemer knyttet til mat, kropp og trening? Her er rådene fra Spiseforstyrrelseforeningen: Nummer én: Finn noen du stoler på, og snakk om det. Dette trenger ikke være en terapeut, lege eller annet helsepersonell. Det viktigste er at det er en person du er trygg og fortrolig med.

Nummer to: Kontakt fastlegen eller annet helsepersonell. Ungdom kan gjerne bruke helsesøster på skolen eller helsestasjonen som første hjelpeinstans. Hvis du ikke blir tatt på alvor, ikke gi deg. Oppsøk en annen. Vis mer

