Oda Kirstine Aanestad (16) Langrennsløper

Har menstruasjon noe å si for trening? Problemet er at vi vet altfor lite.

Idrettskvinner over hele verden har i det siste stått frem og snakket åpent om menstruasjon og idrett. Mange opplever store problemer.

Det er vanskelig å vite hvorfor. Grunnen er at forskningen på kvinnehelse i dag er altfor dårlig. Forskningsgrunnlaget er rett og slett for tynt.

Utelater kvinnehelse

Toppidretten er et av de områdene der detaljer er viktigst. Restitusjon, trening, utstyr og kosthold blir hele tiden forsket på. Det er for at idrettsutøvere skal bli best mulig.

Treningsplaner blir lagt opp og tilpasset til den minste detalj. Menstruasjon blir ofte utelatt fra planlegging og forskning. Kvinner har menstruasjon i omtrent 40 år. Det er en stor del av livet deres. Derfor synes jeg det er rart at en så viktig ting ikke blir tatt i betraktning når trening planlegges.

Mister kunnskap

Den største andelen av treningslære er basert på studier som er gjort på menn. Grunnen er at kvinner ikke har et stabilt hormonnivå sammenlignet med menn. Det er akkurat dette med ustabilt hormonnivå i kombinasjon med trening som vi trenger å vite mer om.

På bakgrunn av dette synes jeg det er vanskelig å stole på mye idrettsforskning. Som idrettsforsker dr. Stacy Sims sier: «Kvinner er ikke små menn.» Vi fungerer på en helt annen måte. Vi trenger et forskningsgrunnlag som er større enn det vi har i dag, for å forstå hvordan vi fungerer.

Trenere må læres opp

Menstruasjon har vært og er fortsatt et tabubelagt tema. Det er nok grunnen til at det er så lite fokus på dette innenfor idretten. I tillegg er den aller største andelen av trenere i norsk idrett menn.

I 2016 var hele 82 prosent av landslagstrenerne i Norge menn. Selv satser jeg langrenn. Jeg synes det er vanskelig å snakke med mine mannlige trenere om min menstruasjonssyklus. Jeg har en sterk følelse av at de føler det samme.

Norsk idrett trenger forandring. Kvinnehelse bør være en obligatorisk del av trenerutdanningen. På den måten kan alle trenere få kunnskap om hvordan kroppene til alle utøverne deres fungerer. De må ha et åpent forhold om tema med de kvinnelige utøverne.

Vi trenger svar på hva som skjer med kroppen i løpet av en syklus. Vi trenger svar på hvordan både menstruasjonssyklusen og prevensjonsmidler påvirker idrett.

Toppidretten trenger bedre forskning på kvinnehelse. I dag er den altfor dårlig!

