Jeg blir behandlet annerledes fordi jeg heter Rian og ikke Knut

Rian Adam Sadiq 18 år

Nå nettopp

Jeg vil alltid få spørsmålet om hvor jeg egentlig er fra, skriver Rian Adam Sadiq (18). Foto: Lise Åserud / NTB

Er landet mitt skrevet i pannen min?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg er født og oppvokst i Norge. Jeg identifiserer meg som nordmann, akkurat som moren min. Besteforeldrene mine kom til Norge som arbeidsinnvandrere på 1970-tallet.

Men uansett hvor mange generasjoner vi går frem i tid, kommer jeg og mine etterkommere alltid til å forbli for mørke til å være ordentlig norske. Vi vil alltid få spørsmålet om hvor vi egentlig er fra.

Rasismen øker

Selv om festtaler fra både konge og statsminister forteller oss at vi er like gode nordmenn som resten av befolkningen, viser Aftenpostens undersøkelser at vi som er mørke i huden, ofte utsettes for hverdagsrasisme. Det triste er at det ser ut til å øke.

Hvordan har det seg at jeg, som har norsk pass, er oppdratt av nordmenn, tenker som en nordmann, føler meg som en nordmann og ikke har stor tilknytning til besteforeldrene mine sitt hjemland, ikke er norsk nok? Hvordan har det seg at jeg fortsatt blir sett på som utlending?

Må jeg være hvit?

Handler det å være norsk mer om å se hvit ut enn å føle seg norsk? Dette er noe jeg har lurt på siden jeg var liten. Det er først nå jeg innser at jeg har prøvd altfor hardt å passe inn i et samfunn som aldri vil se på meg som ordentlig norsk.

Hva om jeg var blitt adoptert til Norge fra hjemlandet mitt Pakistan da jeg var et spedbarn? Hadde jeg fortsatt vært pakistaner da? Eller hadde jeg vært norsk? Det jeg har erfart, er at om du forteller at du er adoptert så blir du automatisk sett på som norsk.

Jeg misunner de usynlige innvandrerne, de som kommer fra land med samme hudfarge. De får lov til å definere seg selv uten at folk stiller spørsmål og har forventninger til deres identitet. For meg føles det som om landet mitt står skrevet i pannen min.

Ikke pakistansk nok

Så lenge jeg kan huske, har jeg opplevd at nordmenn har forventninger til at jeg kan mitt «eget» språk, har kjennskap til min «egen» kultur, er en muslim og er eksperten i rommet når det kommer til «mitt eget land».

Jeg pleide å oppleve det som direkte ydmykende. Jeg kunne ikke nok om Pakistan, og jeg følte meg ikke pakistansk nok.

Rian Adam Sadiq (18) sitter i ungdomsrådet i Drammen kommune. Foto: Privat

Det å se ut som en utlending byr altså på mye usynlig hverdagsrasisme og mikroaggresjoner, eller utilsiktet diskriminering som det gjerne kalles. For eksempel å bli behandlet annerledes fordi jeg heter Rian og ikke Knut.

Når jeg gjør noe som ikke er typisk «utenlandsk», som å stå på ski med min mørkhudede far, får jeg blikk. Personer blir overrasket når jeg snakker «så godt norsk». Folk ønsker å ta på håret mitt fordi det er annerledes enn det de har.

Det er når man innser at det norske samfunnet alltid vil se på deg som en utlending, at man får behov for å søke mot den kulturen man stammer fra. Noen som kan omfavne deg og gi deg den tilhørigheten du lengter etter.

Men så er du heller ikke pakistansk nok, og tilhørighetsparadokset forfølger deg nesten uansett hva du gjør.

Ikke bli dømt

Likevel har jeg et håp om at jeg en vakker dag kan bruke erfaringene mine til noe positivt. Selv om jeg antagelig er for norsk til å skryte av å ha krysskulturelle superkrefter.

Jeg har et sterkt ønske om å ikke bli dømt basert på hva jeg heter og hvordan jeg ser ut. Og jeg ønsker ikke at andre personer skal bestemme min historie for meg.

Hvis jeg føler meg som 100 prosent pakistaner, er det akkurat det jeg er. Hvis jeg føler meg like mye pakistansk som norsk, og ser på meg selv som en bro mellom to kulturer, så er det det jeg er.

Hvis jeg ser på meg selv som 100 prosent norsk, så er jeg 100 prosent norsk. Om besteforeldrene mine er fra Pakistan, Afghanistan eller Tanzania, så har ikke det noe å si, for jeg er fra Norge.

