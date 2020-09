Høyre har ikke klart å kutte nok i offentlige utgifter

Tage Slind Jensen (21) Unge Høyre

De offentlige utgiftene er ikke blitt redusert noe merkverdig etter sju år med høyreregjering, skriver Tage Slind Jensen i Unge Høyre. Monica Strømdahl

Vi kvier oss for å diskutere kontroversielle, men viktige saker. Som for eksempel kutt i sykelønnen

Vi som vokser opp i Norge, er heldige. Vi lever i et velferdssamfunn der du blir tatt vare på dersom noe skulle skje med deg. Uavhengig av hvem du er. Velferdssamfunnet vårt står imidlertid overfor utfordringer. I 2017 la regjeringen frem perspektivmeldingen. Den slo fast at vi går mot trangere økonomiske tider, med lite rom for nye offentlige utgifter.

Hvem skal trekke i bremsen?

Om også mine barn og barnebarn skal kunne leve i et velferdssamfunn, må det derfor prioriteres hardere i dagens budsjetter. Statens penger tilhører ikke kun deg og meg. De tilhører også fremtidige generasjoner.

Tage Slind Jensen (21), Unge Høyre. Privat

«Problemet med sosialisme er at du til slutt går tom for andres penger», lyder et kjent sitat av Margaret Thatcher. Det er en favoritt internt i Høyre. Det er ingen overraskelse at opposisjonen på venstresiden ennå ikke har skjønt dette sitatet.

Men det overrasker at Høyre, etter syv år i regjering, ikke har klart å redusere de offentlige utgiftene i nevneverdig grad. Om ikke Høyre, med forvalteransvar som grunnleggende prinsipp, klarer å trekke i bremsen, hvem skal da gjøre det?

For fremtidens generasjoner

Men det blir for lettvint å ilegge partiene all skyld. I «verdens rikeste land» er det jo mye morsommere å stemme på et parti som lover mer av et eller annet. Enn et som går til valg på innstramninger i velferdstjenestene og økte egenandeler.

Partiene frykter for å bli karikert som kalde og usolidariske og – ikke minst – tape valg. Derfor kvier de seg for å diskutere kontroversielle, men viktige saker. Et eksempel er kutt i sykelønnen.

Jo tidligere en begynner med reformer, desto høyere blir nivået på fremtidige velferdstjenester. Det krever både at partiene tør å sette debattene, og at vi velgere blir flinkere til å tenke igjennom hva vi kan leve uten. Slik kan også fremtidens generasjoner leve gode og trygge liv.

