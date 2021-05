Nei, ikke alle menn trakasserer. Men alle kvinner blir trakassert.

Rozerin Fredriksen Herki 19 år

51 minutter siden

For en stund siden var Rozerin Fredriksen Herki (19) på Oslo S. Da merket hun fort at en eldre mann stirret på henne. Foto: Jil Yngland

Det er ikke komplimenter. Det er ukomfortabelt og ekkelt.

Den siste tiden har sitatet «not all men, but all women» florert på sosiale medier. Kvinners hverdag består av mye mer trakassering enn mange kanskje er klar over.

For en stund siden sto jeg på togstasjonen på Oslo S. Det var tidlig på dagen. Jeg var ikledd en oversized jakke, løse bukser og munnbind. Jeg merket fort at en eldre mann stirret på meg.

Han gikk forbi meg flere ganger, kom tett innpå meg og stirret meg dypt inn i øynene hver gang han gikk forbi.

Dette er ingen ny opplevelse. Hendelser som dette tar plass i hverdagen til alle kvinner. Selv om intensjonene til vedkommende kanskje ikke var å gjøre meg ukomfortabel, er det likevel ubehagelig.

Det spiller ingen rolle hva vi har på oss. Eller til hvilken tid vi er ute. Det er alltid en kommentar å få slengt etter seg eller stirrende blikk som forfølger deg.

Rozerin Fredriksen Herki (19). Foto: Privat

«Du er deilig»

«Habibi». «Ey, du er pen ass». «Damn, girl». «Du er deilig». Er det meningen at vi skal ta dette som komplimenter? Det er ikke komplimenter. Det er ukomfortabelt og ekkelt.

Ikke minst føler vi oss mindre trygge. I hvilken verden virker det greit å rope etter unge jenter på gaten? Eller jenter som er på vei til jobb. Til skolen. Eller på vei hjem.

Det er viktig at gutter og menn blir mer oppmerksomme på ubehaget vi kjenner på under slike omstendigheter. Det er også viktig at vi oppfordrer flere gutter og menn til å være mer oppmerksomme på hvordan jenter og kvinner blir behandlet.

Vi er døtre. Vi er søstre. Vi er mødre. Vi er tanter. Vi er venninner. Vi er mennesker. Vi har vokst opp i dette landet, i denne byen. Vi har gått på skole her. Fått vår første jobb her. Skal vi ikke få lov til å være trygge i våre gater?

Prat med sønnene deres!

Jeg bønnfaller hver eneste forelder om å ta en prat med sine sønner. Gjør dem oppmerksomme på at slik oppførsel er uakseptabel. Det er ikke greit å stirre i hjel en fremmed jente.

Det er ikke greit å rope såkalte «komplimenter» til fremmede jenter. Det er heller ikke greit å følge etter jenter. Det er ikke greit å tute etter jenter du kjører forbi. Det er ikke greit!

Jeg oppfordrer også dere menn til å være gode eksempler for unge gutter. Så lite som å lære gutter at det ikke er greit å stirre eller rope etter jenter ute på gaten, kan gjøre en stor forskjell.

Kjære gutter og menn der ute, dere må forstå hvilket alvorlig problem dette er. Dere må også forstå at vi verdsetter dere, og vi vet at dette ikke gjelder alle menn. Men det gjelder hver eneste kvinne.

