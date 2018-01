– Vi må motbevise ryktene om at «de som går yrkesfag, bare er dumme og late».

Ordene tilhører en yrkesfagelev som skrev inn til konkurransen vår på Si ;D om hvordan man kan få ned frafallet på de praktiske linjene.

De kunne like godt ha tilhørt samtlige av elevene og lærlingene som deltok.

En tidligere elev, nå lærling, skriver for eksempel:

– Jeg har ikke ord for hvor mange ganger jeg har møtt nye mennesker og fortalt at jeg går yrkesfag, og fått svaret: «Men du er vel for smart til det?»

– Da jeg fortalte de i klassen at jeg skulle gå yrkesfag, svarte de med et sukk. Det føltes ut som om jeg hadde valgt en retning som var mindre «verdt» i deres øyne, skriver en annen.

Blir sett ned på

To av fem som begynner på yrkesfag, fullfører ikke i løpet av fem år. At holdningene mange har til de praktiske yrkene, er sentralt her, er ikke noe nytt.

Når politikere diskuterer frafall, er det ofte dette som blir dratt frem.

– Vi må fremsnakke mesterne, ikke bare masterne, gjentok Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre nærmest til det kjedsommelige under valgkampen.

Likevel gjør det sterkt inntrykk når ordene kommer fra elevene selv – i så stor skala og så unisont som i vår konkurranse.

– En studieplass på yrkesfag har lavere status, slår en av elevene fast.

– Allerede fra barneskolen får du banket inn i hodet at akademiske fag er det viktigste, og det praktiske blir sett ned på, skriver en annen.

Viktig lærdom

Hvordan kan man endre disse holdningene?

De flere titalls elevene som sendte inn tekster til oss, har mange forslag. Vi kommer til å publisere flere av dem de nærmeste dagene.

Det elevene forteller, er viktig lærdom – ikke bare for politikere og de som jobber i skoleverket, men også for oss som jobber i mediene.

Elever på yrkesfaglige linjer er dessverre en gruppe vi for sjelden når, også her på Si ;D.

Konkurransen viser at vi må fortsette å strekke oss og jobbe for at denne gruppen blir hørt.

God lesning.

Følg med de nærmeste dagene for å lese de andre vinnertekstene.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.