For over 40 år siden hadde forskerne greid å bekrefte at sigaretter var direkte farlig for kroppen. Nyheten fikk verden til å sperre opp øynene og forstå at denne uvanen var skadelig for helsen.

For mange mennesker ble det enklere å slutte fordi de fikk se bilder med bevis på påvirkningene av røyking.

I nåtidens samfunn er vi blitt rammet av en lignende uvane: en teknologisk epidemi.

Vi ser en gradvis økning av depresjoner, konsentrasjonsvansker, kommunikasjonsvansker, hodepiner og mye annet som tyder på at det sosiale og mentale aspektet hos mennesker er blitt verre.

Jeg mener mye av dette, om ikke alt, skyldes dagens mediebruk og underholdningsbehovet som markedet har greid å plante i DNAet vårt.

Ikke original

Mange folk skjønner ikke at spill, sosiale medier, serier, filmer og digital underholdning er hjernemat. På samme måte som usunn mat påvirker helsen vår, vil det du ser, leser og oppfatter, også påvirke deg – enten du er bevisst på det eller ikke.

Når hjernen begynner å innta mengder med innholdsløs informasjon uten pauser, har den en tendens til å gå i stand-by modus.

Det er dette som skjer når man kontinuerlig surfer på nettet eller for eksempel ser serier på Netflix, som etter statistikk å dømme, kanskje er den verste hjernebankeren for nordmenn.

Etter tid vil hjernen bli vant til denne stand-by modusen.

Da kan man føle seg tåkete i hodet, og det vil ikke være mye tid til fokusert tankegang.

Psykisk selvskading

Ikke bare er det ungdommer og unge voksne som driver med denne psykiske selvskadingen. Vi er i ferd med å oppdra en hel, ny generasjon som nærmest blir utsatt for et overgrep av digitale medier.

Hvor enn barnet ser, på mobilen, TV-skjermen, Ipaden, PC-en, vil det se en sterkt lysende skjerm med artige lyder, sterke farger og evig underholdning. Mange forskere mener barnet ikke burde få tilgang til nettbrett og lignende før han eller hun har nådd moden nok alder.

Likevel har du i dag foreldre som ikke har kontroll på hvor mye skjermtitting barnet driver med.

Og barna, som ignorerer kroppssignalene som hodepine og øyevondt, vil lære å bli oppslukt av digitale medier i flere år fremover.

Med mindre man vil ende opp med å anbefale barnebarna sine gode serier en har sett, istedenfor å fortelle historier om fortiden sin, så burde vi alle ta et par steg vekk fra skjermen og observere og oppleve alt det levende og ekte som omgir oss.

Livet vil ikke føles like kort, vi øker livskvaliteten, og vi blir et godt eksempel for de kommende generasjonene.

