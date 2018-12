Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Nariman Hame er jusstudent og tidligere deltager i Young Ambassadors.

– Hvilke saker er du opptatt av?

– Menneskerettigheter, og spesielt religiøse minoriteters rettigheter, utdanning og kvinners rettigheter.

– Hva er det som motiverer deg om dagen?

– Om dagen blir jeg faktisk motivert av helt dagligdagse og trivielle ting som å rekke toget, få en god nattesøvn, og tilbringe tid med familie og venner. Nå høres jeg kanskje ut som verdens kjedeligste person, men gleden ligger i de små tingene.

– Hva syns du om utdelingen av årets Nobel-fredspris?

– Årets pris rører meg dypt. Som jezidi er jeg dypt inspirert av Nadia Murad og hennes mot til å fortelle historien sin. Prisen er en anerkjennelse av flere århundrer med menneskerettighetsbrudd mot jezidiene. Samtidig tar den også opp temaet seksuell vold som våpen i krig og konflikt, en tematikk som både er vanskelig, men også nødvendig å snakke om.

– Hvem har vært din viktigste inspirasjonskilde?

– Det er de som hver dag kjemper for saker de brenner for. De som sprenger grenser og bekjemper stereotypier. De som hver dag ofrer litt av seg selv så andre kan få litt mer. Kvinner som Nadia Murad og Amal Clooney har inspirert meg enormt for deres kamp for jezidiene.

– Hva ønsker du å få ut av ditt samfunnsengasjement?

– Å gjøre en forskjell. Å vokse opp i Norge har vært et privilegium, men jeg mener at med dette privilegiet kommer med et ansvar. Et ansvar for å bruke sin stemme. Den store drømmen er å inspirere noen til og selv engasjere seg.

– Er det noe du savner eller føler at mangler i norsk samfunnsdebatt?

– Jeg håper at terskelen for å ytre seg senkes, altså at vi får en mer folkelig debatt der flere ytrer seg. Jeg håper vi blir enda flinkere til å løfte hverandre opp i samfunnsdebatten.

– Hvilket råd har du til dagens samfunnsengasjerte ungdommer?

– Vær tro mot deg selv, og støtt andre. Engasjer deg lokalt, enten det er i elevrådet eller i det lokale ungdomsrådet. De største forandringene skjer lokalt.

