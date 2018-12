Vi har jobbet hardt for Youtube-suksessen

Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Daniel (14) og Simen (16) Andersen har sin egen Youtube-kanal med over 50.000 følgere. De har begge den sjeldne sykdommen Duchennes muskeldystrofi og har vært åpne om mobbing på nett.

– Dere er blitt populære youtubere og fikk prisen for Årets meningsbærer 2017. Hva er hemmeligheten bak deres suksess på Youtube?

– Vi har ikke gitt opp, men heller fortsatt med det som vi synes er gøy. Og vi har jobbet hardt.

– Hva er dere mest fornøyd med å ha oppnådd i 2018?

– Vi arrangerte en konferanse som heter Inkluderingsdagen. Vi fikk med oss næringslivet og samlet også inn en del penger selv. Så ga vi ut to «Daniel og Simen»-priser til noen som har gjort et bra arbeid for inkludering. Den ene prisen gikk til Shark innebandy, som det siste året har fått inn mange medlemmer som faller litt på utsiden av fellesskapet. Den andre gikk til SG Handel, en bedrift som har hjulpet mange tilbake i arbeidslivet. Dette er vi veldig stolte av.

– Dere har tidligere fortalt at dere har opplevd nettmobbing. Hvordan har dere forholdt dere til det? Og hva er deres råd til andre ungdommer som opplever det samme?

– Vi prøver ikke å bry oss om det og råder andre til det samme. Men er det vanskelig å håndtere, så snakk med en voksen som man kan stole på.

– Hvordan takler dere ikke å klare alt det andre ungdommer klarer, rent fysisk?

– Vi snakker mye sammen om det. Og vi trenger at det legges mer til rette for de tingene vi faktisk kan gjøre.

– Hvem betyr mest for dere – og hvorfor?

– Den som betyr mest for oss, er pappa. Han hjelper oss med alt som er vanskelig.