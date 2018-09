17. September skrev jente (19) i Si ;D om den uverdige behandlingen mange religiøse møter i samfunnet.

23. August støttet Haakon Gunleiksrud henne, samtidig som han påpekte at ateister og ikke-troende må stå opp for mindretallet i Norge som tror.

Mange religiøse møter stigma og fordømmelse. Det er galt. Men vi må fortsatt tørre å stille kritiske spørsmål til religiøsitet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Bibelens svakheter

Alle mennesker fortjener en grunnleggende respekt som et selvstendig individ. Det er helt greit å ha en egen tro.

Jeg mener det er åpenbart at man som troende ikke skal stilles til ansvar for hva som er gjort gjennom historien.

På den andre siden synes jeg det er en selvfølge at man skal stilles til ansvar for det man tror og mener.

Om man tror Bibelen skal fungere som rettesnor for hvordan man skal leve, mener jeg det er vår plikt å trekke frem problemene ved dette.

Bibelen inneholder tekster som kan leses som oppfordringer og rettferdiggjørelser av handlinger som drap, voldtekt, kvinnemishandling og dødsstraff.

De fleste i Norge fordømmer slike handlinger. Likevel er det noen kristne som prøver å bortforklare disse delene av Bibelen. I stedet for å åpne for en fornyelse av de kristne tekstene.

Trenger debatt

Men hva skjer dersom alle religioner systematisk skal gjøre om på sine skrifter ettersom samfunnet og vitenskapen utvikler seg? Vil ikke det gjøre at religion mister litt av sin funksjon som en form for objektiv, uforanderlig sannhet?

Skal man plutselig forvente at Gud gjør om på sine kriterier for et godt, religiøst liv, bare fordi de moralske standardene i samfunnet forandrer seg?

Ingen skal dømmes eller mobbes for sin tro. Man må være forsiktig med å tilegne andre mennesker meninger og holdninger de ikke har.

Allikevel mener jeg samfunnet blir bedre av at vi stiller spørsmål ved ulike meninger og holdninger i søken etter et bedre samfunn.

