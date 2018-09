Nå er høsten her. Jeg liker å kalle den OD-høsten. I mange år nå har jeg kalt det for det, når bladene begynner å skifte farge. For årets fineste dag nærmer seg, da flere titalls tusen norske ungdommer skal jobbe en dag i solidaritet.

Vi skal jobbe for et prosjekt som skal hjelpe ungdom i et av de mest betente konfliktområdene i verden. I år befinner ungdommen seg i Palestina.

At noen ønsker å boikotte kanskje noe av det fineste jeg vet, er uforståelig. Dette er til alle som ønsker å amputere årets prosjekt. Dette er til de som, absurd nok, tror vi stiller oss bak voldelige, ekskluderende og diskriminerende aktører.

Demokratisk valg

Omkring 500 elever, med et rungende flertall, valgte å gå inn for å støtte utsatt ungdom i Palestina. Søknader ble vurdert av ODs bistandsfaglige råd. De gjennomgikk alle innkomne forslag til prosjekter for å velge ut de tre beste bistandsfaglige gode prosjektene. Det ble sikret at ingen av prosjektene hverken ekskluderte eller diskriminerte, og at de var i tråd med norsk lov.

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg skriver dette fordi vi har møtt motstand og fått sterk kritikk for årets prosjekt. Motstandere mener at årets prosjekt strider mot aksjonens retningslinjer, at vi gir penger til organisasjoner som driver vold og organisasjoner som er antisemittistiske. Noe som helt klart er imot alt vi står for.

Ingen svertekampanje

Det er ikke en svertekampanje mot noen som helst stat, vi velger heller ikke noen side i konflikten som er der. Religionsmotsetningene og den ideologiske politikken angår ikke årets prosjekt. Men historien er et faktum.

Menneskerettighetsbruddene er et faktum. Og hva du mener, skal du få lov å velge helt selv. Men i år valgte norske elever ungdom i Palestina. For all ungdom har rett på frihet.

I år er min femte og siste OD-høst. Når bladene blir røde og gule til 1. november i år, håper jeg du husker at du ikke har et liv uten friheten til å leve.

