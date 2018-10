Mandag ble Regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 lagt frem. Budsjettet setter rammer for politiske tiltak og hva Regjeringen prioriterer kommende år.

Dessverre har vi igjen sett at det er barn og unge som er de store taperne. Barn har ikke stemmerett og blir derfor ofte ikke prioritert.

Forebyggende tiltak er dyre og gir ikke raske resultater politikerne kan skryte av ved neste valg.

År etter år ser vi at politikerne kommer med store ord og tall i budsjettet, men at pengene ikke når frem.

Pengene har ikke nådd frem

Regjeringen rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i 2015. Det ble anslått at 14500 brukere ble omfattet av dette, og på grunn av forutsette økte kostnader ble 800 millioner ekstra bevilget til kommunene fordelt på to år. Likevel ser vi at kun 223 flere fikk BPA i toårsperioden.

Privat

Pengene har ikke nådd frem til barna og ungdommene som trengte det. 800 millioner kroner har ingenting å si når pengene ikke når frem. Heller ikke i år er det øremerket midler. Vi trenger et statsbudsjett som sikrer at barn og unge som trenger det, får assistanse til å leve frie og selvstendige liv, ikke et budsjett som bare ser fint ut på papiret.

Skolene mangler ressurser

Skolehelsetjenesten er en av de beste forebyggende tjenestene vi har. Mange skoler deler på få stillinger og mangler ressurser for å følge opp hver enkelt elev godt nok. Personer som jobber med barn, må få opplæring i hvordan identifisere, avdekke og varsle om utsatte barn, i tillegg til å ha tilstrekkelig kompetanse på psykisk helse.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Dette vil gjøre at man med tidlig innsats kan minske utfordringene barna vil møte senere i livet. Det er flott at det er bevilget 877,4 millioner i frie midler til kommunene og 306 millioner øremerkede midler gjennom tilskuddsordningen, men vi har sett i mange år at pengene fortsatt ikke når frem.

Lønner seg på sikt

Tilskuddsordningen favoriserer kommunene som allerede gjør det bra, mens tilbudet i kommuner med dårlig skolehelsetjeneste får enda mindre.

Kun 40 prosent barn og unge oppga at de har en tilgjengelig helsesøster i Barneombudets undersøkelse, som er kun ett prosentpoeng mer enn i 2014.

Skolehelsetjenesten er for viktig til at kommunen ikke prioriterer den, derfor må mer penger øremerkes.

Dette handler ikke om lokalt selvstyre og kommuners frihet til å råde over egne midler, dette handler utelukkende om å innfri barns rett til gode helsetjenester.

Ved å investere i barn og unge, vil vi også investere i fremtidens voksne. Det blir kanskje dyrt nå, men det vil lønne seg på sikt.

Jeg håper budsjettforhandlingene fører til gode forebyggende tjenester som kommer barn og unge til gode, ikke bare poster som vil vinne velgere i stortingsvalget 2021.

Vi trenger ikke store ord og tall, men vi trenger penger som faktisk når frem. Vi trenger politikere som husker på barna, selv om de ikke har stemmerett!

