I år har jeg ett ønske for kvinnedagen. Det er at vi kvinner skal bli flinkere til å snakke hverandre opp og bygge hverandre opp i stedet for å rive hverandre ned.

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ofte får guttene all skylden for at likestillingen ikke er bedre i Norge. Det er guttene som snakker ned kvinner og det er guttene som kaller jenter for «horer». Noen gutter gjør dette, men min erfaring er at vi jenter dessverre ofte er like gode som gutter på å gjøre disse tingene.

Har mye å lære av menn

I Norge står janteloven sterkt. Som ung kvinne i Norge har jeg til stadighet møtt på personer som nesten følger denne «loven» slavisk.

«Du skal ikke tro du er noe». «Du skal ikke tro at du er bedre enn oss.»

Tar man noen utradisjonelle valg, får man fort kommentarer om dette. Vi kvinner er utrolig dårlig til å støtte opp om hverandre, og her har vi mye å lære av menn. Kvinner og jenter som tar utradisjonelle valg, får ganske raskt høre at de velger feil.

Dette bidrar overhodet ikke til at likestillingen går fremover.

Som kvinne har jeg også lagt merke til at kvinner, spesielt kvinner høyt oppe i samfunnet, må svare på helt andre spørsmål enn menn og får en helt annen type kritikk enn det menn gjør. Denne kritikken kommer ofte fra andre kvinner.

Hva med barna hvis en kvinne velger en toppstilling? Hvorfor har hun på seg de klærne når hun er politiker? Hvorfor viser hun følelser når hun burde fremstå profesjonell?

Fremsnakk alle flinke kvinner

Vi trenger å heie frem kvinnelige ledere, kvinnelige idrettsutøvere, kvinnelige bussjåfører og kvinnelige bilmekanikere.

Vi må slutte å rakke ned på oss selv. For hvis ikke vi kvinner støtter kvinnesaken, hvem skal gjøre det da? Min oppfordring til alle menn og kvinner der ute: Fremsnakk alle flinke kvinner og jenter som dere kjenner, vi har mange å velge mellom.

Et tips fra meg er i hvert fall å lytte til podcasten Bra damer som Guri Solberg har laget.

Der kan du bli kjent med mange bra damer.

