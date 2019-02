Selvmord er ikke noe du MÅ gjøre. Det er et valg.

Farmoren min tok sitt eget liv et par år før jeg ble født. Jeg var selv suicidal fra jeg var 9 år til jeg ble 13 og var vitne til to selvmordsforsøk i ungdomstiden.

Det noen kanskje tenker når de hører selvmord, er at det er en «lett» løsning.

Kanskje man er deprimert og ikke klarer å se for seg noe bedre i fremtiden.

Kanskje man føler seg som en plage for de rundt seg eller samfunnet.

Eller noen ganger så vil man vise verden eller de rundt seg noe, få dem til å forstå hva de har gjort mot deg.

Snakk med noen

Men det er alltid noe man kan gjøre for å gå et lite skritt i motsatt retning og for å bedre egen situasjon, selv om det føles utrolig vanskelig.

Jeg anbefaler å snakke med noen. Fortell om hva du opplever til en forelder, lærer, fastlege, venn. Aller helst en psykolog.

Da unngår du å isolere deg selv på grunn av den jævlige følelsen du har.

Fakta: Her kan du få hjelp Ved akutt selvmordsfare, ring 113. Døgnåpne hjelpetelefoner (flere av disse har også chattetjenester): Mental helse, hjelpetelefonen: tlf. 116 123 Kirkens SOS, krisetelefonen tlf. 22 40 00 40 Alarmtelefonen for barn og unge tlf. 116 111 Kilde: Vivat selvmordsforebygging

Selvmord skader dem som bryr seg

For selv om du ikke vil belaste andre når det ikke er deres feil, og ikke ønsker at følelsene dine skal ødelegge deres humør, vil faktisk det å begå selvmord skade dine nærmeste så utrolig mye mer.

For både deres og ditt beste, vær heller åpen og si fra.

Det å begå selvmord vil mest skade dem som bryr seg om deg.

Du må forsøke ikke å grave deg selv ned i vonde følelser. Gå ut, finn en hobby, lag en rutine, slik at du har noe fast i livet ditt.

Ingenting løses ved et lite knips, men små ting kan gjøre at du får det litt bedre. Derfor er det viktig aldri å slutte å ta de små skrittene som kan gi deg fnugg av glede og mening.

Med tiden vil det bety mye.

Det beste er psykolog

Du kan også prøve større ting. Det er vanskeligere, men gir helt utrolig mye tilbake.

Prøv å lage et dokument der du skriver ned tankene dine hver gang du har det fælt, slik at tankene dine blir mer konkrete og lettere å forstå og gjøre noe med.

Oppsøk måter du aktivt kan ta kontroll og bedre situasjonen, og prøv å jobbe med deg selv over lengre tid.

Det beste grepet du kan ta, vil nok alltid være å komme seg til en psykolog. Finn en psykolog du stoler på, og bytt gjerne psykolog om dere ikke passer sammen.

Overraskende mange har vært suicidale

Selvmord er ikke noe du MÅ gjøre. Det er et valg. Og å være suicidal er ikke noe man burde skamme seg over, men noe man vil komme seg ut av.

Vonde tanker vil komme og gå, og husk at når de kommer tilbake, er du ikke tilbake i endeløst mørke.

Det er overraskende mange som har vært suicidale, og det betyr også at det er en tankegang som de fleste kommer ut av.

Så vær så snill. Ikke gi opp. Ikke ta ditt eget liv. Det vil bli bedre.

