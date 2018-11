Lærerne gir ikke ros lenger. De ser bare feil

I dag fikk jeg tilbake en nynorsktekst. Den var ganske rød, for å si det sånn.

Jeg hadde ikke så mange skrivefeil, men margen var full av kommentarer om andre formuleringer jeg burde brukt, om hvordan språket ikke var egnet.

Magen knøt seg sammen. Det var en lite hyggelig opplevelse.

Pleide å glede meg

Tidligere var jeg en av dem som gledet seg til å få tilbake prøver.

Selvtilliten fikk seg et løft hver gang vi fikk tilbakemeldinger. Alle liker jo ros!

Av og til syntes jeg de som klaget overdrev litt.

Så startet jeg mitt andre år på videregående på realfagslinjen. Jeg var ikke lenger den flinkeste i klassen.

Skole gikk fra å være en arena for mestring, til å bli et sted hvor jeg følte at jeg ikke strakk til.

Nå forstår jeg

Så nå, kjære tidligere klassekamerater. Nå forstår jeg. Nå skjønner jeg hvorfor dere gruet dere til å få tilbakemeldinger. Hvorfor dere klaget.

Alt er et slit nå. Jeg gruer meg før hver eneste vurdering.

Hvis jeg får 55 av 60 poeng på en prøve, er det ingen som roser meg. Det som blir lagt merke til, er de 5 feilene.

Jeg har begynt å se feil jeg også. Jeg sier til meg selv at jeg burde gjort det bedre, at jeg burde forstått mer.

I jaget etter de beste karakterene, blir læringen glemt.

Derfor har jeg et spørsmål til alle lærere: er det så vanskelig å gi kommentarer på hva som er bra nok?

