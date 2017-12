Årets julekalender i Aftenposten har tema «Livsvisdom fra ungdommen».

Dagens luke er skrevet av Amalie Uchenna Odu (18) fra Hønefoss/Tromsø.

Julen nærmer seg, og mange forbinder julen med snø, julemusikk og pakker under treet.

Men julen trenger ikke nødvendigvis å innebære noe av dette. Jeg skal ta dere med tilbake til julen 2008 - i et nytt land, langt hjemmefra.

Denne julen dro hele familien min ned til pappas hjemland, Nigeria. Et nytt og fremmed land med mange mennesker. Flere enn jeg noensinne hadde sett.

Som en liten jente med minimale engelskkunnskaper ble hele situasjonen mer skremmende enn nødvendig.

Den eneste formen for kommunikasjon var gjennom en slitt lilla glosebok og foreldrene mine som tolker. Aldri før hadde jeg følt meg så liten.

Fakta: Si; Ds julekalender – Tema: Livsvisdom fra ungdommen. – 24 unge nordmenn mellom 13 og 25 år skriver om en episode i livet som de har lært noe av, og som har forandret dem. – Forhåpentligvis kan tekstene også være lærerike for andre eller sette i gang en tankeprosess. – Du kan lese mer om kalenderen her. – Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge. Tilbakemeldinger på kalenderen kan sendes til amalie.lereng@aftenposten.no.

Klar til skolen

Da vi skulle besøke tante, var jeg usikker på om noen ville leke med meg. Det viste seg fort at dette var bekymringer uten mål og mening.

En av de første dagene møtte jeg en fantastisk jente med navnet Blessing.

Fakta: Tre kjappe med Amalie om jul: Det beste med desember: Å se mennesker hjelpe hverandre. Noe med julen gjør at vi blir litt ekstra snille og gjøre stas på hverandre. Slik kommer jeg i julestemning: Når snøen har lagt seg på bakken, julestjernen er hengt opp, og jeg har begynt å høre på julesanger på telefonen. Da er det jul. I år ønsker jeg meg: En tur til Nigeria, og en fin og fredfull jul med familien.

Hun var arbeidsdyktig, smart og omsorgsfull. Men kanskje viktigst for meg der og da, så aksepterte hun meg selv om jeg trengte en glosebok for å kommunisere. Hun så ikke ned på meg, men tok seg tid og lyttet.

Spesielt én morgen ga varig inntrykk. Jeg satt i stuen og tegnet da Blessing kom inn.

Hun hadde vært ute og hentet vann et stykke unna der vi bodde, og nå skulle hun gjøre seg klar til skolen.

Jeg hadde sett barn i nydelige uniformer tidligere, og jeg spurte beskjedent om jeg kunne få se på hennes. Hun smilte stolt, og selvfølgelig skulle jeg få se den.

Hun var stolt og takknemlig for at hun fikk muligheten til å gå på en bra skole. Det var ikke en selvfølge, og hun skulle gjøre alt for å lykkes.

Fikk en ny betydning

Jenta kom fra dårlige kår, men hun jobbet så hardt hun bare kunne for et mål om en bedre framtid.

Utallige ganger er jeg blitt fortalt at livet ikke er en dans på roser, men etter denne turen fikk «dans på roser» en helt ny betydning.

Vi danser alle på roser, men tornene er ujevnt fordelt. Blessing hadde roser fylt med torner og dårlig med redskaper til å fjerne dem.

Hun kom fra dårlige kår, men jobbet likevel hardt for målet om en bedre fremtid.

Det at hun så glede og håp i det mørke, inspirerer meg daglig til å stå på og smile bredt uavhengig av hvor mørkt det ser ut.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.