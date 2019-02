Den 20. februar reagerer Christine Elise Hartvigsen (21) på mitt innlegg om at Norge tar imot hele Moria-flyktningleiren. Det kommer selvsagt ikke som et sjokk at et sentralstyremedlem i FpU reagerer på et innlegg fra meg i Rød Ungdom som omhandler asylpolitikk.

Ingen motsetning

Hartvigsen skriver at jeg forsøker å sanke «innvandringsliberale poeng». Nei – jeg er bare ærlig om hva jeg mener. Jeg forsøker ikke å sanke noen poeng ved å kritisere mitt eget parti.

Videre gjentar Hartvigsen det samme gamle mantraet til Frp: «Vi må hjelpe de der de er.»

Det er for det første ingen som har sagt at det er en motsetning mellom å ta imot og å hjelpe folk i flyktningleirer.

Dessuten hjelper det lite å hjelpe folk der de er, når det regner bomber over dem. Eller som i dette tilfellet der kapasiteten i Moria-leiren allerede er sprengt.

Plass og penger

Hartvigsen mener også at vi ikke klarer å integrere alle. Nei, åpenbart klarer vi ikke det, når vi ikke prioriterer det. Det handler om menneskeliv, skjebner, fremtid, drømmer og håp. Det er i dag lange ventetider for ferdigbehandling av asylsøknader, og folk sitter årevis på norske mottak før de får svar.

Det er en menneskerett å søke asyl, og jeg mener at Norge, som et rikt og ressurssterkt land, er pliktig til å ta imot og integrere vår andel flyktninger.

Vi har både plass og penger til å ta imot flyktninger, men det handler om hvordan og hva vi prioriterer. Det er for eksempel mulig å øremerke midler til kommuner for bosetting av flyktninger.

Klimaflyktningene kommer

At Hartvigsen mener at jeg bruker menneskeliv til å bedre min egen samvittighet, er rart. For meg virker det heller som om det er Frps gjentagelser om «hjelp i nærområdene» som er deres faste svar for å bedre egen samvittighet.

Jeg foreslår også at vi slutter å bidra til kriger som fører til at folk må flykte fra sine hjem og daglige liv.

I fremtiden vil det også være langt flere flyktninger på grunn av klimaendringer. Skal Frp fortsatt hjelpe dem der de er – i flom og i tørke?

