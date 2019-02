Det er vanlig praksis for kollektivselskaper i Norge å justere prisene i takt med samfunnsutvikling og det generelle prisnivået. Det er bakgrunnen for at NSB økte billettprisene med 2,7 prosent fra 1. februar i år.

Vi forstår frustrasjonen til Katja Busuttil når toget er forsinket. Bane NOR og NSB erkjenner at kvaliteten på togtilbudet ikke var god nok i 2018.

Kvaliteten ikke god nok

NSB

Utfordringer med infrastrukturen knyttet til en snørik vinter og varmt sommervær ga sammen med andre signal- og banefeil en for dårlig punktlighet.

Bane NOR eier infrastrukturen, og de bygger nytt samtidig som de gjør viktig vedlikehold. Et tett samarbeid med dem er viktig for å bedre punktligheten. NSB gjør også alt vi kan for at togene skal gå i tide.

Kan erstatte komforttilbud

Busuttil trekker frem at NSB kjører med ledig kapasitet på komfortvogner i rushtiden, samtidig som resten av vognene er fulle. Dette er vi klar over, og vi ser på hvordan kapasiteten om bord på togene kan utnyttes enda bedre.

Derfor har vi testet setereservasjon på de korte regiontogene på Østlandet, hvor kunden mot et tillegg i prisen kan reservere et sete i det som er dagens komfortvogn.

Kunden kan også endre reservasjonen sin om de må ta et senere tog enn planlagt.

Samtidig åpnes vognen for at andre kan benytte de plassene som ikke er reservert. Om vi går for en slik løsning, vil den erstatte dagens komforttilbud på disse togene.

Tog- og busspendlere som Katja er viktige for miljøet, og for at byen vår ikke skal bli fylt opp av biler og parkeringsplasser.

Vi håper du fortsetter å reise kollektivt, så skal vi gjøre vårt for at kvaliteten skal bli bedre fremover.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.