På Si ;D 24. februar spør Mina Klasson og Fredrik Eidesen fra Grønn Ungdom hva «vitsen med å utdanne seg til en intet-eksisterende fremtid» er.

En drøy uke tidligere sier Signe Johannessen, leder for Grønne Studenter og pådriver for «Studiestreik for klima», til Universitas at streiken «illustrerer at vi ikke gidder (...) å bli gode borgere før politikerne gir oss et godt samfunn ...».

Vi må spørre oss selv - hjelper det egentlig å skulke?

Fakta: Dette er et Si ;D-innlegg Aftenposten jobber for at unge skal bli hørt i samfunnsdebatten. Si ;D er våre debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år. Vil du skrive? Les mer her.

Gjøre noe selv

Å demonstrere for saker vi bryr oss om, er en fantastisk anledning for å heve stemmen vår i demokratiet, og saken det demonstreres for, er, etter min personlige mening, en god sak.

Privat

Men det blir likevel vanskelig ikke å henge seg opp i dette med å skulke skolen i samfunnsbedringens navn. Det virker fullstendig mot sin hensikt.

Å nekte å arbeide for å utvikle ferdighetene og kunnskapen vår er en fryktelig lite produktiv løsning på problemene vi står overfor.

Inspirert? Her er karrieremulighetene for deg som er opptatt av miljø

De av oss som opplever at klimaproblematikken ikke adresseres tilstrekkelig av politikerne, bør stille oss selv et par spørsmål: Hva kan vi egentlig forvente av politikerne våre, og hva kan vi ta ansvar for å gjøre selv?

Politikere er fullstendig avhengige av å gjøre så mange fornøyde som mulig. De risikerer tilbakeslag ved neste valg om de prøver å skape radikale endringer i samfunnet uten å ta hensyn til motstridende interesser.

Derfor kan vi ikke forvente at politikerne setter hovedfokus på å løse verdensomfattende kriser.

Vil du svare på dette innlegget? Send ditt svar til sid@aftenposten.no

Vi må utvikle oss

Poenget med å studere er å tilegne seg kunnskapen man trenger for å løse utfordringene vi går i møte.

Vi er ikke bare avhengige av at politikerne handler. Vi er også avhengige av at de av oss med ressurser og engasjement til overs tar ansvar og bidrar til å skape innovative og bærekraftige løsninger på alvorlige problemer.

Grønne ungdommer/studenter: Vær så snill - kom dere tilbake til skolebenken! Vi alle, dere inkludert, trenger at vi utvikler oss til kompetente, kunnskapsrike borgere. Slik kan vi stå sammen om å forme fremtiden slik vi trenger, og ikke minst vil, at den skal være.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.