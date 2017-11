Med verdens største kaldtvannskorallrev og torskebestand, er havområdet utenfor Lofoten helt unikt | Einar André Friis-Olsen

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Myndighetene i Norge vurderer å foreta en konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten. Det er mange som er sterkt imot og av gode grunner. For det første har Lofoten natur av internasjonal viktighet. Med verdens største kaldtvannskorallrev og torskebestand, er havområdet utenfor Lofoten helt unikt.

Her finnes verdens største forekomster av torsk som kommer for å gyte. Og nå har fiskeegg vist seg å være enda mer sårbare for oljesøl enn det man tidligere hadde trodd. I tillegg finnes i dette området noen av Europas største sjøfuglkolonier, som også kan bli truet.

Kan få katastrofale følger

Dersom en konsekvensutredning fører til at man setter i gang oljeboring, er det stor fare for at disse naturverdiene kan ødelegges av oljesøl. En rekke forskere mener at oljeleting kan ha katastrofale følger for livet i havet ved Lofoten.

Før man setter i gang oljeboring må man først lokalisere oljen, noe som blant annet innebærer seismikkskyting. Seismikkskyting skremmer fisken og dreper store mengder plankton.

Ifølge Havforskningsinstituttet blir mengden fisk i områdene med seismikkskyting redusert med 50 til 80 prosent. Dette påvirker fiskerne og inntektene deres kan bli kraftig redusert.

Kortsiktig løsning

Frp og Høyre sier at oljeboring vil gi flere arbeidsplasser. Men hvis en ulykke skjer, noe som har skjedd før og kan skje igjen, vil det få store konsekvenser for lokalbefolkningen og alle som tjener til livets opphold gjennom havet.

Derfor mener jeg at fremtidens jobber må ligge i fornybare og naturvennlige ressurser. Oljen er bare en kortsiktig løsning.

Norge har underskrevet Parisavtalen om reduksjon av klimagassutslipp. Investeringer i olje vil ikke minske, men derimot øke klimagassutslippene.

Derfor må vi si nei til konsekvensutredning og oljeboring ikke bare i Lofoten, men også Vesterålen og Senja.

