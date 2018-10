Etter at statsminister Erna Solberg gikk ut med at hun er villig til gå med på å endre abortloven, har folk reagert. Mange mener Solberg gir opp noen av kvinners rettigheter for å få med seg KrF. Men handler det egentlig om kvinners rettigheter?

Mener folk virkelig at det er enhver kvinnes rett å ta abort? Er muligheten til å ta abort synonymt med ha råderett over egen kropp?

Hva med fosteret?

Glemmer vi fosterets rettigheter? Skal kvinner få lov til å avslutte et liv de selv har skapt? Kaller vi det «kvinners rettigheter» å fraskrive seg ansvar? Legger vi opp til at vi kan gjøre hva vi vil og slippe å forholde oss til konsekvensene?

Hvorfor er det «enkelt» og tilgjengelig å avbryte et svangerskap, men forferdelig og ulovlig å drepe en baby? Er ikke et foster et menneske? Hvorfor får ikke fostre like sterkt rettsvern som andre mennesker? Hvorfor klarer vi ikke å føle like mye for det lille spirende livet som for babyer? Og hva med menneskeverdet?

Privat

Tvillingabort

Når vi er inne på menneskeverd, lurer jeg på hvordan man kan være for tvillingabort. Hvordan rettferdiggjør man å velge bort et av flere barn?

Tvillingabort støttes ofte av argumentet at man ikke føler at man kan ta vare på to eller flere.

Vi vet at man kan bli gravid av sex og vi vet at man kan bli gravid med tvillinger. Hvorfor gi muligheten til å velge bort barn fordi man bare vil ha et?

Å velge bort de syke

Det bekymrer meg at ikke flere støtter KrFs abortultimatum. Det innebærer at kvinner som bærer fostre med Downs syndrom, nektes å ta abort etter uke 12. Denne loven handler på ingen måte om kvinners rett til å råde over egen kropp. Dette er en lov som hindrer at man kan velge bort de syke. Denne loven er med å bidra til et samfunn hvor også de syke og svake får en sjanse.

Hvordan kan vi velge hvem som skal få leve og ikke?

