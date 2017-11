I 2015 lå Norge på 6. plass i FNs rangering av likestilling, Gender Inequality Index, av landene med mest likestilling i verden.

Likevel mener jeg vi kun har beseiret første etappe på den altfor lange reisen mot likestilling. Det mest problematiske er selve troen på at fullstendig likestilling praktiseres i dagens samfunn.

Dersom du er en av disse som blindt tror på dette, vil jeg påpeke en rekke undervurderte og kanskje instinktive brudd på likestilling for deg.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Her er noe av det første som slo meg:

1 Samfunnsfaglæreren som automatisk spør hvilke av guttene i klassen som jobber med elektronikk.

2 Ungdommer som naivt synes det tvangspregede og skjevfordelte maktforholdet mellom Ana og Christian i Fifty Shades of Grey, er romantisk.

3 At lille Lise på tre år får valgt seg t-skjorter i jenteavdelingen på H&M som promoterer skjønnhet og uskyld, mens broren hennes, Philip, løper rundt og skryter av den nye Batman-drakten sin.

4 At det kun er mamma av alle arbeidskollegaene rundt bordet som reagerte da sjefen hennes påpekte at den nye eleven må ha en mannlig lærer, fordi eleven trengte en lærer som er streng og konsekvent.

5 At det for gutter ikke skal mer til enn et lag med pudder for å bli kategorisert som «homo».

6 At gymlæreren ble overrasket av at jeg som jente virkelig klarte strake push-ups.

7 Klappen på skuldra den eneste gutten i helseklassen får når han forteller at han vil bli sykepleier.

8 At det har blitt en trend for jenter å skrike fjasete med hele halsen hver gang de ser en edderkopp, slik at en av de modige guttene i klassen kan komme og drepe den.

9 At om gutter hadde skreket i situasjonen over, hadde de vært mindre maskuline.

10 Den altfor selvfølgelige normen om at gutten tar regningen på date.

11 At profilerte kjendiser må delta i en internasjonal kampanje for at Instagram skal behandle kvinners og menns brystvorter likt.

12 Det forskrekkede ansiktsutrykket på kjendismenn når de blir stilt spørsmål kvinnelige kjendiser alltid blir stilt på rød løper.

13 Den vanvittige normaliseringen av russesanger som omhandler voldtekt av jenter, at jenter stolt synger med og det faktum at reverserte kjønnsroller hadde sjokkert oss mye lettere.

14 Mysteriet om at menn regjerer i de aller fleste lederstillingene, selv om forskning viser at jenter skårer best i alle fag.

15 Og sist, men ikke minst, at avsenderen av denne likestillingsfremmende teksten åpenbart er en jente.

Stereotypiske inndelinger

Dette var noen få av mange hverdagslige situasjoner som viser til at det fortsatt er en stereotypisk inndeling av kjønnsroller i dagens samfunn, enten det er bevisst eller ikke.

Det er vi som utgjør samfunnet og derfor er det så viktig at vi blir flinkere til å legge merke til disse instinktive, stereotypiske inndelingene.

Om vi fortsetter å vende det døve øret til disse situasjonene som utgjør en så stor del av hverdagen vår, og dermed også aktivt drar oss med 50 år tilbake i tid, bidrar vi til denne destruktive utviklingen. Ikke bare av samfunnet, men også av enkeltpersoner som ikke passer i dagens trange, kjønnsbaserte båser.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.