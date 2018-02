Samtidig som ildsjeler i samfunnet vårt jobber på spreng med å redde jorden før det er for sent, sender statskanalen vår, NRK, et underholdningsprogram hvor man blant annet sjekker hvor mange egg et håndballag kan kaste på ett minutt.

Slik normaliserer programmet «Alle mot 1» det å sløse mat, som er et av de største problemene når det gjelder klima.

Skammer meg

Det verste er at programmet, i beste sendetid lørdag kveld, prøver å engasjere det norske folk til å delta i denne meningsløse galskapen gjennom en app.

Hvor mange egg tror DU deltagerne klarer å kaste?

Jeg skammer meg rett og slett over at vi i Norge sitter og leker med mat på denne måten.

Et annet eksempel på hva de driver med i programmet, er da de satte en bøtte med 40 liter kaffe på toppen av en bil, og bilen skulle kjøre på racerbane.

Ikke så uventet hadde innholdet med kaffe i bøtten endret seg drastisk da bilen hadde kjørt ferdig. Trengte vi virkelig statskanalen vår til å bevise det?

Skjenke champagne med gravemaskin

Sist jeg så på programmet, skulle de skjenke champagne med en gravemaskin. Hvor dumt kan det bli?

Alt i alt fremmer programmet et usunt forhold til produkter vi må være forsiktige med, og engasjerer sånne som deg og meg til å være med.

Jeg håper dette innlegget kan føre til en endring i hvordan NRK og deres seere ser på ressursbruk.

