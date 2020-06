Da jeg var 15 år, tok en høyreekstrem terrorist livet av 69 kamerater i AUF på deres sommerleir på Utøya. Det skulle for alvor «pushe» meg til å ta steget inn i politikken.

Politisk oppvekker

Selv om jeg hverken var medlem i AUF eller befant meg på Utøya den forferdelige dagen i juli 2011, husker jeg ennå godt at det var en politisk oppvekker for meg. AUF var blitt hovedmål for en høyreekstrem terrorists hatefulle ideer om «Eurabia» og den hvite rases overlegenhet.

Fakta: «Femten i fremtiden» I år feirer Si ;D 15 år! 2. januar 2005 lanserte journalist Liv Skotheim Si ;D-siden i Aftenposten. Hun ville skape en plattform hvor unge kunne uttrykke seg og bli hørt. Det lyktes hun med. Gjennom disse 15 årene har flere tusen unge vært på trykk hos oss, og mange har engasjert, berørt og provosert det norske folk. I forbindelse med jubileet vårt inviterer vi tilbake «Si ;D-legender», skribenter som har markert seg ekstra, og som har vært med å gjøre Si ;D til den viktige debattarenaen den er i dag. De skriver om da de var 15 år, og om hva som vil være viktig for femtenåringer i fremtiden. Her får du et gjensyn med Tobias Drevland Lund. Han startet tidlig å ta pennen fatt i Si ;D. Han har skrevet om alt fra da han ble spurt om oppveksten sin på et jobbintervju til sin misnøye med privatskoler. Han har gjort seg bemerket som tidligere leder av Rød Ungdom og som lokalpolitiker for Rødt.

Jeg, som mange andre, hadde venner på Utøya den dagen, og jeg er blitt venn med enda flere kamerater i AUF siden den gang.

Jeg hadde fra tidlig av vært interessert i politikk og visste at jeg hadde hjertet godt plassert på venstresiden. Nå ble det derimot umulig å sitte på gjerdet lenger. Jeg måtte engasjere meg aktivt i kampen for en bedre verden, for å hedre dem som ikke kom tilbake over Tyrifjorden med MS Thorbjørn.

Lever i beste velgående

Det mest skremmende er likevel at hatet som forårsaket 22. juli, lever i beste velgående den dag i dag. Phillip Manshaus som nylig ble dømt for drapet på sin adopterte stesøster og angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum, er helt åpenbart inspirert av den samme hatefulle og ytterliggående høyreekstremismen som også 22. juli-terroristen ble motivert av. Vi finner dette hatet igjen også på internett og i sosiale medier.

Det skumleste av alt er når enkeltutsagn fra sentrale politikeres uttalelser indirekte kan bidra til den samme tankegangen. Som når Frps Per-Willy Amundsen sa: « (...) Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes.»

Kampen mot rasisme har fått en oppblussing i kjølvannet av drapet på George Floyd i USA. Denne kampen må vi alle aktivt ta del i og koble sammen med kampen mot høyreekstremismen og fascismen. Til minne om alle dem som er blitt ofre for høyreekstrem terror og rasisme både her hjemme og verden over, må vi kjempe sammen til hatet er knust en gang for alle.

Fakta: Tre kjappe med Tobias Lund Hvordan var det å skrive i Si ;D? Det var veldig gøy. Mitt første avisinnlegg i en riksdekkende avis fikk jeg på trykk i Si ;D, og jeg tror dette er en viktig inngang for mange ungdommer som har tanker og ideer om hvordan samfunnet bør være. Er det noe du angrer på at du skrev / eller ikke skrev? Jeg angrer på at jeg ikke skrev mer. Man tenker fort at man ikke har kunnskaper eller tid nok til å skrive, men de beste innleggene blir til når man griper tastaturet litt spontant. Hvordan kan vi sørge for at ungdom får en enda tydeligere stemme i samfunnsdebatten i tiden fremover? Det må slås hardt ned på hets og sjikane av unge debattanter. Debattklimaet i dag skremmer unge mennesker fra å delta aktivt i samfunnsdebatten. Samtidig må unges meninger faktisk bli lyttet til og tas med videre av den eldre garde.

